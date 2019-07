Sandman | dopo lo stop al film diventa una serie per Netflix

tvzap.kataweb

(Di lunedì 1 luglio 2019) Nienteper, il mitico personaggio dei fumettito celebre nel mondo grazie al lavoro di Neil Gaiman (sempre lui, quello di Good Omensprodotta da Amazon con la BBC ma anche di American Gods) diventerà unatv per. A svelare la novità è stato l’Hollywood Reporter anche se al momento lo stesso colosso dello streaming e la Warner Bros. titolare dei diritti non hanno rilasciato alcuna dichiarazione. Quello che intanto sembra certo è che sia definitivamente tramontata l’ipotesi di uncon Joseph Gordon Levitt che si era anche candidato a interpretare il ruolo di protagonista oltre che riservato per lui la regia., lafirmataA frenare fino a questo momento la realizzazione diin un live action cinematografico è stato il costo di realizzazione perché il mondo del sogno immaginato nelle sue lunghe e complesse ...

LydiaPe38491450 : RT @Il_Nerdastro: Dopo 26 anni di onoratissima carriera, la #DCComics annuncia la chiusura della storica etichetta di tanti capolavori del… - comixauthority : RT @Il_Nerdastro: Dopo 26 anni di onoratissima carriera, la #DCComics annuncia la chiusura della storica etichetta di tanti capolavori del… - AndreaFrappi : RT @fumettologica: Dopo 26 anni, DC Comics ha deciso di chiudere Vertigo, una delle più importanti etichette editoriali del fumetto statuni… -