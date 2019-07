San Vito lo Capo eletto mare più bello d’Italia

direttasicilia

(Di lunedì 1 luglio 2019) Per Sanloil massimo riconoscimento. È per una delle più belle perle della Sicilia che Legambiente assegna il punteggio più alto. SanLoèiilpiùd’Italia e ottiene le 5 vele della guida «Ilpiù2019» di Legambiente e Touring Club Italiano. Così Sanloottiene questo prestigioso riconoscimento. Le 5 vele significano non solo il livello di purezza delle acque ma in generale la qualità ambientale, la presenza di servizi, il consumo energetico e il rispetto dell’ambiente. Tra i temi presi in considerazione da Legambiente ci sono anche l’uso del suolo, l’energia, i rifiuti, la sicurezza alimentare, la depurazione delle acque, le iniziative per la sostenibilità. Novità di quest’anno, il simbolo dei comuni «plastic free». La città trapanese è rientrata tra i 32 Enti Locali della guida Touring per aver ...

