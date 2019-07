Samsung Galaxy A80 è disponibile all’acquisto in Italia | ecco dove comprarlo

ASUS ZenFone 6 riceve un aggiornamento “corposo”; sorti analoghe per Samsung Galaxy A50 e Galaxy Note 8 : ASUS ZenFone 6 è destinatario di un corposo aggiornamento con le patch di giugno, ARCore e parecchie migliorie per la fotocamera L'articolo ASUS ZenFone 6 riceve un aggiornamento “corposo”; sorti analoghe per Samsung Galaxy A50 e Galaxy Note 8 proviene da TuttoAndroid.

Samsung - parla Dj Koh : dal flop del Note 7 ai ritardi del Galaxy Fold. "Sul mercato solo quando sarà perfetto" : Il presidente e Ceo del settore IT e mobile del colosso sudcoreano: " I miei due principi sono trasparenza e responsabilità". "I difetti del Note 7 interessavano la salute dei clienti, del Fold invece abbiamo distribuito alcuni modelli in anteprima per ricevere un feedback"

Samsung Galaxy Note 10 : versione Plus con fotocamera centrale : Samsung Galaxy Note 10: versione Plus con fotocamera centrale Manca un mese e mezzo alla presentazione del Galaxy Note 10 ma le voci sul suo arrivo e le novità che lo riguardano, non sembrano arrestarsi minimamente. Una quantità enorme di foto stanno circolando in rete, abbiamo sia le immagini delle cover, sia quelle di alcune parti dello smartphone, fino ad arrivare ai render completi. Non se ne può parlare ancora in forma ufficiale ma è ...

In cattedra il Samsung Galaxy Note 9 Vodafone : aggiornamento Night Mode con N960FXXU3CSF9 : Restiamo sempre in attesa del Note 10, ma il Samsung Galaxy Note 9 è ancora in grado di regalare grandi emozioni: il phablet di attuale generazione, anche se per poco altro tempo ancora, sta ricevendo in queste ore un nuovo aggiornamento nell'ambito del Modello brand Vodafone. La serie firmware di riferimento è l'ultima concepita per il dispositivo, vale a dire il pacchetto N960FXXU3CSF9, che integra la patch di sicurezza di giugno 2019, ed ...

Guardate di che cosa è capace la Modalità notte dei Samsung Galaxy S9 : ecco la nostra prova : Nella prima metà del mese di giugno 2019 i Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9 Plus italiani hanno ricevuto un corposo aggiornamento software che porta due importanti novità: le patch di sicurezza dello stesso mese e nuove funzionalità nel comparto fotografico. L'articolo Guardate di che cosa è capace la Modalità notte dei Samsung Galaxy S9: ecco la nostra prova proviene da TuttoAndroid.

Raggiante il Samsung Galaxy S9 brand TIM : G960FXXU5CSF2 di giugno 2019 : Ci fa piacere annunciarvi la disponibilità per il Samsung Galaxy S9 brand TIM dell'aggiornamento G960FXXU5CSF2 con patch di sicurezza di giugno 2019, già rilasciato qualche giorno fa a bordo degli esemplari no brand Italia. Si tratta di un pacchetto per nulla avido di novità, che include una serie di innesti importanti, soprattutto per la fotocamera dell'ex top di gamma. In primo luogo va detto che l'upgrade prevede l'innesto della Modalità ...

Non si fermano più i Samsung Galaxy S7 e S7 Edge : a giugno l’aggiornamento sui 3 Italia : A distanza di pochi giorni dalla notizia che i Samsung Galaxy S7 e S7 Edge non avrebbero più ricevuto nemmeno gli aggiornamenti trimestrali sulla sicurezza, ecco palesarsi un colpo di scena per buona parte di quegli utenti che hanno deciso di aggiudicarsene un esemplare in Italia. In un primo momento è stato il turno dei modelli no brand Italia, come vi abbiamo raccontato recentemente in questo articolo, seguiti adesso dai Samsung Galaxy S7 e ...

Screenshot Samsung Galaxy A80 : Come prendere Screenshot su Samsung Galaxy A80 in modo veloce ecco la Guida uso smartphone per acquisire velocemente uno Screenshot su telefono Android.

Manuale Samsung Galaxy A80 smartphone uso semplice : Manuale d’uso Samsung A80 PDF Italiano scaricare il Manuale di istruzioni in italiano PDF con tutte le guide e trucchi per il Samsung Galaxy A80.

Aggiornate subito OnePlus 7 - HONOR 10 - Samsung Galaxy A50 - A8+ e Tab S4 - ci sono nuove patch e altre novità : Fine settimana all'insegna degli aggiornamenti software per OnePlus 7, HONOR 10, Samsung Galaxy A50, Galaxy A8+ e Galaxy Tab S4. L'articolo Aggiornate subito OnePlus 7, HONOR 10, Samsung Galaxy A50, A8+ e Tab S4, ci sono nuove patch e altre novità proviene da TuttoAndroid.

Redmi Note 7 - Huawei P20 - Samsung Galaxy S10e e tanti altri in super offerta online : Continuano le offerte online sugli smartphone Android: Redmi Note 7, Huawei P20, Samsung Galaxy S10e, Samsung Galaxy A50 e Huawei Mate 20 Pro L'articolo Redmi Note 7, Huawei P20, Samsung Galaxy S10e e tanti altri in super offerta online proviene da TuttoAndroid.

Questo dovrebbe essere Samsung Galaxy Watch Active 2 : Il presunto Samsung Galaxy Watch Active 2 si mostra in una serie di immagini che ne svelano le linee, confermando l'assenza della ghiera rotante. L'articolo Questo dovrebbe essere Samsung Galaxy Watch Active 2 proviene da TuttoAndroid.

Samsung e Dezeen partecipano alla competizione globale per il design dei nuovi dispositivi Galaxy : Il 27 giugno Samsung ha lanciato un concorso per celebrare il decimo anniversario della famiglia di prodotti Galaxy, mettendo in palio 40.000 dollari in premi in denaro per spronare i designer di tutto il mondo a dare il meglio per ideare il proprio design per i prodotti della gamma Galaxy. L'articolo Samsung e Dezeen partecipano alla competizione globale per il design dei nuovi dispositivi Galaxy proviene da TuttoAndroid.

Alcune immagini svelano il Samsung Galaxy Note 10+ ma potrebbe essere solo la variante Pro : Nelle scorse ore il Samsung Galaxy Note 10 Pro è apparso in Alcune presunte foto dal vivo (anche se nello schermo si legge "Samsung Galaxy Note 10+") L'articolo Alcune immagini svelano il Samsung Galaxy Note 10+ ma potrebbe essere solo la variante Pro proviene da TuttoAndroid.