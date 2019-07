Ira di Salvini contro Di Maio : “Mi attacca su Autostrade e poi diserta Cdm”. M5S minimizza : Scontro a distanza tra Di Maio e Salvini per il Cdm sull'assestamento di bilancio. Fonti di governo hanno riferito che Salvini si sarebbe innervosito per l'assenza del collega pentastellato. Poco dopo però abbassa i toni: "Nessuna polemica con Di Maio o altri, abbiamo solo tanto lavoro. E dal M5S chiariscono che "L'assenza di Di Maio al Cdm era stata comunicata una settimana fa".Continua a leggere

Salvini contro Di Maio : mi attacca su Autostrade e poi diserta il cdm : E' di nuovo scontro tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Il premier della Lega ha lasciato la riunione del Consiglio dei ministri chiamata a varare la nota di assestamento di bilancio per evitare...

Migranti - Roberto Fico di nuovo contro Matteo Salvini : “Flussi non si gestiscono costruendo muri” : Il presidente della Camera, Roberto Fico, si schiera ancora una volta contro il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, sul tema dei Migranti. Questa volta lo fa criticando l'idea di un muro al confine con la Slovenia: "Non è costruendo muri che si gestisce il fenomeno migratorio. Tutti i muri, infatti, sono destinati a essere superati o abbattuti. Lo dice la nostra storia".Continua a leggere

Salvini contro Macron : “manderemo le navi Ong in Francia” : Salvini contro Macron: “manderemo le navi Ong in Francia” La vicenda della Sea Watch 3 può lasciare importanti strascichi nell’ambito della politica comunitaria. La Francia ha colto l’occasione per attaccare nuovamente l’Italia sulla gestione delle frontiere. Attacchi costanti e reiterati nel tempo diretti prevalentemente alla figura di Matteo Salvini, il leader italiano sicuramente più critico con il Paese transalpino e il ...

Libia : incontro Salvini-Serraj a Milano : Matteo Salvini ha visto Fajez Serraj, stamane a Milano. Durante l'incontro il ministro dell'Interno e il presidente del Consiglio presidenziale libico hanno parlato di immigrazione e di come affrontare la delicata situazione sul territorio libico sotto attacco militare da parte della milizia del generale Khalifa Haftar. In particolare, Serraj ambisce a ottenere un rafforzato impegno del governo italiano a sostegno del governo di accordo ...

Sea Watch - Luigi De Magistris in "corteo marittimo" contro Matteo Salvini. La pagliacciata - "ma come si fa?" : "Il sindaco di Napoli non trova di meglio da fare che dedicare alla comandante fuorilegge un corteo marittimo 'contro Salvini e a favore dei porti aperti'. Ma come si fa?", scrive sul suo profilo Twitter Matteo Salvini postando il video di Luigi De Magistris in mare per protestare contro l'arresto d

Migranti - Salvini contro Berlino e Parigi. Nuovi sbarchi a Lampedusa e Pozzallo : Il ministro dell’Interno: «Al presidente tedesco dico di occuparsi di ciò che accade in Germania». E alla Francia: «Indirizzeremo i prossimi barconi verso Marsiglia». Intanto Nuovi arrivi in Sicilia: l’Ong spagnola Open Arms ha localizzato una imbarcazione al largo della Libia

Sea Watch - Francia contro Matteo Salvini : "Strategia di isteria". Risposta : "Mandiamo i barconi a Marsiglia" : "Mi dispiace che siamo arrivati a questa situazione, perché il governo italiano fa sfortunatamente la scelta di una strategia di creare isteria su temi che sono evidentemente molto dolorosi". La Francia, attraverso le parole della portavoce del governo, Sibeth Ndiaye, attacca Matteo Salvini e l'Ital

Da Piazza Duomo a La Spezia - torna Zorro contro Salvini : "Porti aperti per chi fugge dalla guerra" : Riccardo Germani, lo stesso che srotolò lo striscione durante il comizio del vicepremier a Milano, ha rindossato la maschera del supereroe su un barchino di fortuna per schierarsi con Carola Rackete

Commissione Ue - Italia decisiva per la nomina di Timmermans. Salvini contro - ma lui dice : “Aspetto posizione ufficiale” : “Aspetto la posizione del governo Italiano, che non ne ha ancora presa una ufficiale. Io sono sempre in contatto con i dirigenti Italiani e finora abbiamo sempre lavorato bene insieme. Sono un candidato della famiglia dei socialisti, vedremo cosa decideranno i leader”. Frans Timmermans, candidato al presidente voluto dal Consiglio europeo Donald Tusk alla guida della Commissione europea, entra all’incontro del Pse in attesa del ...

Sea Watch - "il ricatto della bulla Carola Rackete". L'ex pm di sinistra svela la manovra sporca contro Salvini : "La capitana Carola Rackete, in nome della sua Ong, ha deciso come una bulla di imporre l'agenda politica della sua Ong: costringere l'Italia ad accogliere i 42 profughi. Altrimenti non si spiega perché, pur sapendo che il porto di Lampedusa sarebbe stato chiuso per chissà quanto tempo, non si è dir

Sea Watch - Berlino e Parigi contro l’Italia. Salvini : non accettiamo lezioni : Diventa un caso internazionale la vicenda della nave Sea Watch 3, dopo che la comandante Carola Rackete, 31 anni, cittadina tedesca, è stata arrestata la scorsa notte...

Sea Watch - scontro tra Salvini e la Francia. La Germania : «Non criminalizzare il soccorso in mare» : Dura nota del governo francese: «La chiusura dei porti è una violazione del diritto del mare». Il ministro dell’Interno italiano: «Non prendiamo lezioni dalla Francia». Berlino: «Soccorrere vite umane non può essere criminalizzato». Critiche anche dal Lussemburgo

Sea Watch - il forte attacco di Adriano Sofri contro Salvini : 'Pallone gonfiato' : Recentemente la Sea Watch 3 è entrata nel porto di Lampedusa e la sua comandante, la tedesca Carola Rackete, è stata arrestata con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e di violenza contro una nave da guerra. L'attracco forzato dell'imbarcazione olandese dell'organizzazione umanitaria non governativa sta facendo discutere e tra i suoi critici vi è notoriamente il Ministro dell'Interno Matteo Salvini. Inoltre, lo stesso ...