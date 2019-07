Salvataggio ad alta quota Il racconto social di Massimiliano Ossini

ilgiornale

(Di lunedì 1 luglio 2019) Carlo Lanna Il conduttoreriprende in diretta ildel Soccorso Alpino a un uomo ferito durante l'escursione sul Gran Sasso È uno dei conduttori Rai più giovani e amato dai telespettatori.da tempo è ormai una presenza fissa nei programmi della tv di Stato. È sempre in prima linea, sempre pronto a mettersi in gioco e con lo spirito da reporter. Attivissimo sui, tanto da interagire molto spesso con i suoi fan, recentementeOsssini ha postato sul profilo instagram un video che ha ripreso, in prima linea, un intervento del Soccorso Alpino. In un’escursione sul Gran Sasso,è stato testimone involontario di un incidente in cui è stato coinvolto uno scalatore, in una vetta poco distante dalla sua. Armato di cellulare, ha ripreso la scena raccontando ai suoi follower quello che stava accadendo e, nello ...

lupecchioli : @paola_pollet @PensieroLiber19 @laetranger @GianricoCarof No, perché il salvataggio era già avvenuto e non vi era p… - RTMManduria : Grottaglie: resta aggrappato su piccola roccia di una parete scoscesa alta circa sei metri. Il VIDEO del salvataggi… -