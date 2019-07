Salerno | in preda a psicosi accoltella marito | uomo fuori pericolo

ilgiornale

(Di lunedì 1 luglio 2019) Federico Garau La violenza probabilmente a causa dellacronica che da tempo affligge la 37enne: raggiunto da 3 fendenti, l'è stato sottoposto ad un intervento chirurgico Hato ilnel loro appartamento di via Spinosa a, prima di essere trasportata in ospedale per ricevere un trattamento sanitario obbligatorio. Responsabile dell'episodio una donna di 37 anni, che ha agito probabilmente spinta dalla patologia che da tempo la affligge, unacronica. Dopo aver impugnato un lungo coltello da cucina, infatti, la donna si è accanita contro il, colto nel pieno del sonno. Le grida di dolore della vittima, aggredita in camera da letto con 3 fendenti, hanno ridestato dal sonno anche la madre, che si trovava in un'altra stanza all'interno della medesima abitazione. Anche alcuni vicini di casa sono stati allertati da quella urla ...

ONDANEWSweb : Dramma familiare a Salerno. In preda ad una psicosi tenta di uccidere a coltellate il marito che dorme -… -