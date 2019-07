Rugby a 7 | Universiadi 2019 | svelate le selezioni italiane per la rassegna di Napoli

oasport

(Di lunedì 1 luglio 2019) Dal 5 al 7 luglio, nell’ambito delleestive che si terranno a, andranno in scena i tornei dia 7, con l’Italia che nel 2013 a Kazan raccolse con le donne la medaglia d’argento. Sono state diramate le composizioni delle due compagini azzurre che atenteranno l’assalto al podio ed al titolo. Coach Diego Saccà ha annunciato la lista delle 12 prescelte per la manifestazione campana, poi al sito federale ha dichiarato: “Lerappresentano uno dei momenti centrali dell’attuale stagione, e si collocano nel mezzo di un luglio davvero intenso per il movimento seven femminile italiano. Con la Nazionale maggiore siamo coinvolti in più tappe di circuiti continentali e l’evento diproporrà un livello tecnico differente da quello a cui siamo abituati in queste settimane. In quest’ottica le ragazze che solitamente meno ...

rugbycs : [Rugby / Campania] Universiadi: le convocate dell’Italseven femminile - anteprima24 : ** #Universiadi: le #Convocate dell'ItalSeven femminile ** - apetrazzuolo : Rugby, Campania, Universiadi: i convocati dell'Italseven maschile -