Rovigo, si schianta con la moto appena acquistata: Nicola muore a 20 anni

Un giovane di venti anni è morto in seguito a un drammatico incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica. Si chiamava Nicola Paganin e viaggiava a bordo di una motocicletta che aveva acquistato solo pochi giorni fa. Secondo una ricostruzione dello schianto, il ragazzo era in sella alla sua Yamaha R6 quando si è verificato il terribile schianto lungo la Strada statale 309 Romea in una frazione di Rosolina (Rovigo). Il ragazzo è finito, per motivi ancora da accertare, contro una Citroen C3 all'incrocio che dalla Romea conduce a via Borgata Volto. Alla guida dell’auto c’era un altro ragazzo del posto. La tragedia è avvenuta intorno alle 3,30 dopo una serata trascorsa a una festa in spiaggia. Dopo l’incidente stradale sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno soccorso il giovane motociclista, poi purtroppo morto al Pronto soccorso della casa di cura Madonna della Salute di Porto Viro. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri.



Il ventenne – ricostruiscono le cronache locali – lavorava in una stazione di servizio e da qualche tempo si era trasferito da Palazzolo, frazione del Comune di Sona, a Rosolina, dove già viveva il padre, in un appartamento di via Veneto. Tanti i messaggi apparsi su Facebook dopo la tragedia. E proprio su Facebook Nicola mostrava a tutti quella la sua grande passione per le moto: “Si cresce, le passioni restano, ma i motori aumentano”, aveva scritto il ventenne poco prima dello schianto mortale per mostrare ai suoi contatti quella motocicletta blu di cui era orgoglioso. “Il Motoclub Rosolina mare, vuole esprimere il proprio cordoglio alla famiglia per la scomparsa prematura di Nicola Paganin, un giovane amico la cui vita è stata spezzata in un maledetto incrocio a raso, dell'arteria stradale più pericolosa d'Italia. Una tragedia per la quale ci uniamo al dolore dei famigliari con un grande abbraccio”, si legge in uno dei tanti post apparsi sul social network.