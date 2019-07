Roma | tiene banco il futuro del club | le reazioni sulle voci circolate nelle ultime ore

calcioweb.eu

(Di lunedì 1 luglio 2019) “Magari… sarebbe stata una cosa positiva per la città e la squadra, senza imbarcarsi nel progetto dello stadio, folle dal punto di vista ambientale e urbanistico…”. Sono le dichiarazioni all’Adnkronos di Loredana De Petris (Leu), presidente del gruppo Misto del Senato in relazione a quanto pubblicato oggi da ‘La Verità’, in riferimento alla vendita dellaal Qatar. ”A qualunque tifoso dellapiacerebbe avere un emiro come presidente, come il Paris Saint-Germain, ci sarebbero certamente più possibilità di vincere”. Sono invece le dichiarazioni del presidente dell’associazione italiana(Airc) Francesco Lotito all’Adnkronos circa i viaggi dell’ex premier Matteo Renzi in Qatar per favorire il passaggio di consegne della società giallorossa. ‘‘Parliamo di niente – rileva ...

