Roma | in 5mila al raduno di Panzironi | ' guru' della longevità contro la dieta mediterranea

Epatite C : oltre 15mila pazienti curati nel Lazio. Ma resta un “sommerso” di circa 20mila persone infette. Da Roma l’appello degli specialisti : Quattro incontri rivolti agli specialisti per coordinare l’attività e individuare i pazienti che non sanno o non si sono ancora sottoposti alla terapia gratuita, non tossica e della durata di poche settimane per eliminare la minaccia incombente dell’Epatite C e tornare a vivere. Seconda tappa con l’appuntamento “HCV: Be Fast, Be Different”,organizzato da AbbVie, in questo quadro complesso e allo stesso tempo ...