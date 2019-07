Rivoluzione design per Huawei Mate 30 con fotocamera circolare? La foto

optimaitalia

(Di lunedì 1 luglio 2019) Al lancio dell'ammiraglia30 mancano all'incirca tre mesi considerando il suo lancio più che probabile tra settembre e ottobre. Una primatuttavia mostrerebbe la cover posteriore del top di gamma e gli spunti di riflessione a tal proposito sono almeno due. Non c'è dubbio sul fatto che la seriesia tra le più atra i fan del produttore cinese e non solo. Oltre all'ottima scheda hardware, è particolarmente gradito ildel telefono sempre ricercato ed elegante. Ora quest'ultimo è pronto a cambiare ulteriormente con delle implicazioni anche sulle componenti interne dell'ammaglia. Come visibile nell'immagine a'l termine dell'articolo pubblicata anche dall'autorevole fonte GizChina, ci troviamo al cospetto di quella che dovrebbe essere la cover posteriore del30. Non ci sono dubbi nell'affermare che la componente sia completamente in vetro e ...

