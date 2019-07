Rinasce Mars Center | storica società aerospaziale napoletana | “la piccola Nasa italiana”

meteoweb.eu

(Di lunedì 1 luglio 2019) La, fiore all’occhiello dell’aerospazio internazionale, ha ripreso le sue attività. Fondata nel 1988 da un’intuizione di Luigi Gerardo Napolitano e di Rodolfo Monti, ilè stato il centro di ricerca più avanzato in Italia e, tra i primi in Europa, nelle operazioni spaziali su payload scientifici e tecnologici e nella ricerca della Fisica dei Fluidi in condizioni di microgravità. Dal suo centro di controllo localizzato nella zona industriale di Napoli est, gli scienziati della “italiana”, progettarono e gestirono direttamente esperimenti a bordo di piattaforme spaziali quali lo SpaceLab, SpaceHab, Mir e la Stazione Spaziale Internazionale. Ora la sfida riparte con il marchio storico che l’ha caratterizzata per decenni, ma le attività non si limiteranno solo alla microgravità ma anche alla ricerca e ...