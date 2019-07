Rete dei punti nascita | l’aggiornamento della Regione Toscana

Pd - Zingaretti riunisce la segReteria e attacca : “Su Sea Watch danza macabra su pelle dei poveri”. Ma non accetta domande : “Sulla Sea Watch assistiamo purtroppo alla ennesima danza macabra sulla pelle dei più poveri“. Ad attaccare l’esecutivo e il ministro dell’Interno Matteo Salvini è il segretario Pd Nicola Zingaretti, al termine della prima riunione della segreteria dem. “Credo che vadano tutti fatti sbarcare e denuncio come nelle ultime sei riunioni dei ministri degli Interni Ue, l’Italia non sia stata rappresentata, mancano ...

"Luca Marinelli interpReterà il Diabolik dei Manetti Bros". Il rumors esalta i social : Non c’è ufficialità, ma la notizia circolata in rete sta già entusiasmando gli utenti: Luca Marinelli dovrebbe interpretare Diabolik nell’adattamento cinematografico del celebre fumetto, a opera dei Manetti Bros. La scelta dell’attore è data per certa nelle indiscrezioni social che però non hanno una fonte autorevole. Il ruolo di Eva Kant, sempre secondo il tam tam della rete, ...

Pascal Siakam - dal Camerun ai vertici NBA : la stella dei Toronto Raptors che giocava a calcio e doveva farsi… pRete : Pascal Siakam è uno dei grandi protagonisti dei Toronto Raptors, neo campioni NBA: e pensare che se la sua vita avesse preso strade diverse, oggi sarebbe un prete o un giocatore di calcio! Nella notte italiana, il Canada ha festeggiato la vittoria dei Toronto Raptors capaci di imporsi in Gara-6 sui Golden State Warriors e diventare campioni NBA per la prima volta nella loro storia. Kawhi Leonard è stato eletto MVP, in qualità di simbolo e ...

In Rete c’è un falso Mark Zuckerberg che parla del potere dei dati : (foto: bill_posters_uk/Instagram) Dato che un video vale più di mille parole, prima di tutto conviene dare un’occhiata al filmato che si trova online su Instagram (e non solo) dal 7 giugno scorso. Quello che si vede è (un apparente) Mark Zuckerberg che parla per una ventina di secondi annunciando al mondo con tono quasi minaccioso di aver consegnato a una imprecisata Spectre i dati di miliardi di utenti raccolti attraverso la rete. Dalle ...

Roma - la Rete di pusher dei licei : la base al Virgilio. Indagati 22 studenti : C?è una rete di alunni in grado di avvistare carabinieri e poliziotti fuori da uno dei più prestigiosi licei della Capitale, il Virgilio. Una rete capace di avvisare i loro amici,...

Potrebbe essere Raffaele Follieri uno dei due pRetendenti misteriosi interessati al Genoa : Il soggetto misterioso in corsa per trattare l'acquisizione del Genoa Potrebbe essere Raffaele Follieri. Diversi indizi portano in direzione del quarantenne di San Giovanni Rotondo, a partire dall'identikit svelato dal giornalista Dario Vassallo nei scorsi giorni su Antenna Blu. Gli input giornalistici di Antenna Blu Il conduttore di 'Diario di Calcio' aveva confidato di conoscere nome e cognome del possibile acquirente del Genoa, concedendo ...

Foca rimane impigliata in una Rete da pesca - orribili ferite : “Torturata a morte - uno dei peggiori casi nel mondo” [FOTO SHOCK] : orribili immagini rivelano la sofferenza di una Foca grigia rimasta aggrovigliata in una pesantissima massa di rifiuti marini. lo scorso 11 maggio, il British Divers Marine Life Rescue (BDMLR) era stato avvisato di una Foca grigia incastrata in un mucchio di rifiuti al largo della costa della Cornovaglia, in Inghilterra. Purtroppo però l’animale non era raggiungibile a causa della marea e dell’ora quel giorno, ma la mattina seguente un team di ...

Motori – Suzuki : la Rete dei dealer si potenzia grazie al ‘Digital Signage’ : Con questa politica Suzuki si dimostra ancora una volta all’avanguardia e si dota delle più moderne tecnologie e “sfrutta” al meglio la competitività della sua rinnovata gamma di modelli La tecnologia diventa un’alleata sempre più importante nelle strategie commerciali e di comunicazione di Suzuki Italia. La Divisione Auto ha deciso di puntare sul Digital Signage per inserire all’interno della rete dei concessionari e delle officine ...

INGV e Arma dei Carabinieri in sinergia per il potenziamento della Rete di monitoraggio : Nella giornata di ieri, presso il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, il Comandante Generale Gen.le C.A. Giovanni Nistri e il Presidente dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) Prof. Carlo Doglioni hanno firmato il Protocollo d’Intesa che dà inizio a una stretta collaborazione tra l’Arma e l’INGV, entrambi strutture operative del Servizio Nazionale di Protezione Civile. Di durata decennale, il ...

Elezioni nella Rete : frena la popolarità dei populisti : A pochi giorni dalle europee chi sta vincendo la partita per il consenso sulla rete? Dal 4 marzo dello scorso anno avevamo assistito ad una gara praticamente a senso unico. Dove Matteo Salvini giocava il ruolo di dominatore assoluto dell’opinione pubblica digitale, tanto da far diventare l’immigrazione il tema più in voga sul web.Nel nostro ultimo post abbiamo visto come il vento sovranista abbia perso l’abbrivio sul ...

Ordine dei Medici di Napoli : “Siglata al Pascale l’Alleanza Mondiale Oncologica in Rete” : Siglata al Pascale l’Alleanza Mondiale Oncologica in Rete. Silvestro Scotti: «Iniziativa meritoria che vede centri oncologici di tutto il mondo uniti per garantire le migliori terapie possibili a chi lotta contro il cancro». «La firma di oggi suggella un nuovo importante patto per la salute dei cittadini, contribuendo a garantire ai pazienti campani e non solo le migliori terapie disponibili nella lotta al male del secolo: il cancro. Come ...

Neofascisti contro don Giacomo - il pRete dei migranti : Un post di Azione Frontale scatena commenti offensivi contro il sacerdote. La condanna di Raffaella Paita, Pd: "Quel gruppo va sciolto"

Al via il progetto per l’Ecomuseo dei Nebrodi occidentali : una Rete di attività culturali - promozione e sviluppo : Con un workshop sui temi “Cura e sviluppo del territorio. Saperi e futuro delle comunità”, giorno 15 maggio alle ore 15,30, ad Halaesa Arconidea (Tusa) presso la chiesa di S. Maria delle Palate, si avvia il progetto per l’Ecomuseo dei Nebrodi occidentali, innovativo laboratorio dell’identità di un territorio dalla storia millenaria, ricco di testimonianze archeologiche, storiche ed artistiche, caratterizzato da un contesto naturalistico e ...

La Principessa Qajair - ha avuto nella sua vita ben 145 pRetendenti - 13 dei quali si sono suicidati per il suo rifiuto – Foto : Anis el-Doleh era la moglie prediletta di Nasser al-Din Shah Qajar, lo scià di Persia. Si tratta del sovrano che regnò più a lungo nella storia del suo paese, per ben 47 anni (dal settembre 1848 al maggio 1896). Quando il Fotografo russo Anton Sevryugin aprì uno studio Fotografico a Tehran nel 1870, divenne presto il Fotografo della corte del sovrano, già appassionato di Fotografia. Sevryugin venne autorizzato a eseguire Foto dei membri ...