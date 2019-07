Replica su Mediaset Play fiction con Megan Montaner Lontano da te | flop ascolti

Replica Riviera - la prima puntata in streaming online su Mediaset Play : Oggi 26 giugno, alle 21:20 circa, andrà in onda la prima puntata della nuova fiction Riviera. La serie tv di origine britannica ha riscosso enorme successo tra il pubblico e presto andrà in onda su Sky anche la seconda stagione, che i fan attendono con molto entusiasmo. Per chi non avesse la pay tv satellitare, però, sarà possibile guardare la prima stagione attraverso gli appuntamenti settimanali su Canale 5 a partire da oggi. Chi invece non ...

STASERA IN TV - MEDIASET/ Programmi 25 giugno : Replica Rosy Abate e Temptation Island : Quali Programmi andranno in onda oggi, martedì 25 giugno 2019 su MEDIASET? Ecco la guida di STASERA in TV: tra repliche e film.

Replica Temptation Island - la prima puntata è online su Mediaset Play e in Tv su La 5 : Ieri sera è andata in onda la prima puntata della nuova stagione televisiva di Temptation Island. Ad approdare sull'isola delle tentazioni sono state ben sei coppie, ognuna con un problema diverso. Il reality show condotto da Filippo Bisciglia è molto amato e seguito dal pubblico italiano che, come ogni anno, commenta sui social quello che accade. Le prime dinamiche all'interno del programma sono già venute a crearsi a poche ore dalla ...

STASERA IN TV - MEDIASET/ Programmi 24 giugno : Temptation Island e Replica Ciao Darwin : Quali Programmi andranno in onda oggi, lunedì 24 giugno 2019 su MEDIASET? Ecco la guida di STASERA in TV: tra Programmi attesi, talk show e film.

Replica Temptation Island - prima puntata in streaming su MediasetPlay e in tv su La5 : Da stasera, lunedì 24 giugno, tornano a riaccendersi i riflettori su Temptation Island, il fortunatissimo reality show delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia. Un'edizione molto attesa dal pubblico, il quale non vede l'ora di scoprire come se la caveranno le coppie in gara alle prese con la difficile prova delle tentazioni. Chi non potrà vedere la prima puntata su Canale 5, può rivederla in Replica streaming sul sito gratuito Mediaset o ...

Grande Fratello - la finale in Replica sarà disponibile su Mediaset Play : trionfa Martina : Giunge al termine la sedicesima edizione del Grande Fratello di Barbara D'Urso con una finale ricca di sorprese e colpi di scena. Lunedì 10 giugno, infatti, è stata trasmessa in primetime su Canale 5 l'ultima puntata del reality in cui sul podio finale si sono piazzati Gianmarco Onestini, Enrico Contarin e Martina Nasoni con la vittoria di quest'ultima. Per tutti coloro che non hanno avuto la possibilità di vedere la finale in diretta, sappiate ...

Lontano da te - la Replica della prima puntata sarà disponibile su Mediaset Play : Questa settimana debutta su Mediaset la nuova fiction sentimentale con protagonisti Megan Montaner e Alessandro Tiberi, 'Lontano da te'. Domenica 9 giugno andrà in onda su Canale 5 la prima puntata della serie, con i primi due episodi della prima stagione. Candela e Massimo si incontreranno per caso a Praga e finiranno per interferire involontariamente l'uno nella vita dell'altro. Per coloro che non avranno modo di seguire la puntata su Canale ...

Compensi artisti Mediaset. L’azienda Replica : «Cifre esagerate rispetto alla realtà» : Mediaset “Cifre esagerate” che non corrispondo alla realtà. Mediaset smentisce le indiscrezioni sui Compensi milionari dei propri artisti riportate nei giorni scorsi da Italia Oggi. Tramite il proprio direttore degli Affari Legali, Pasquale Straziota, l’azienda di Cologno Monzese ha preso le distanze dalle notizie circolate a mezzo stampa. Secondo Mediaset, i Compensi annui riportati “non corrispondono a verità, in quanto ...

La manager di Pamela Prati al Grande Fratello? La Replica ufficiale di Mediaset : Eliana Michelazzo crolla e confessa l'inesistenza del neo sposo della showgirl sarda e lancia un appello: "Dovrei andare all’estero o in un posto isolato come la casa di Grande Fratello".

Amici 18 - il "grande" eliminato della serata Umberto - Replica 11 maggio su Mediaset Play : Ieri sera si è conclusa la semifinale di Amici 18: i semifinalisti che accedono alla penultima fase del programma sono i ballerini Rafael e Vincenzo, il cantante Alberto, e le due rivali Giordana e Tish. L'eliminazione inattesa della serata è stata quella di Umberto a fine serata, mentre Mameli ha lasciato subito lo studio dopo la gara rimandata da sabato scorso proprio contro il ballerino. La puntata andrà in replica su Mediaset Play. La gara ...

Replica Ciao Darwin - l'ottava puntata in streaming su MediasetPlay : Questa sera su canale 5, alle 21:30 circa, andrà in onda una nuova puntata della trasmissione televisiva Ciao Darwin. Durante le scorse settimane diverse sono state le polemiche che si sono riversate sul programma a causa dell'infortunio di Grabriele, un uomo che ha partecipato al Genodrome e che durante il giorno dei rulli si è gravemente infortunato tanto da essersi paralizzato dal collo in giù. La messa in onda delle puntate però continuerà ...

Replica Amici 18 - la 6ª puntata del serale visibile in streaming su MediasetPlay : Prosegue l'appuntamento in prime time con il serale di Amici 18, il fortunatissimo talent show condotto da Maria De Filippi giunti ormai alla sua sesta puntata di messa in onda. Questa sera assisteremo ad una nuova attesissima sfida tra la squadra bianca e la squadra blu: al termine della gara, un altro dei concorrenti rimasti in gioco dovrà dire addio definitivamente alla possibilità di essere eletto trionfatore assoluto di questa edizione. ...