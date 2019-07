Ramsey conquista subito i tifosi bianconeri | sui social il primo post da juventino FOTO

sportfair

(Di lunedì 1 luglio 2019)fainnamorare ijuventini: ilscatto in bianconero ottiene un’infinità di like Suiilscatto in bianconero che fa sognare i: Aaron, ingaggiato dalla Juventus dei mesi scorsi a parametro zero ha pubblicato poche ore fa il suoscatto. L’ex calciatore dell’Arsenal haato su Instagram unacon la maglia della Juventus: “Ufficiale. Fino alla fine“, ha scritto il 28enne inglese, ottenendoun’infinità di like.ha scelto il numero 8, indossato per anni da Marchisio che hamanifestato la sua approvazione: “sono contento che abbia preso lui il mio numero“. L'articolo: suiildasembra essere ilsu SPORTFAIR.

