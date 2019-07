Rabiot Juventus | UFFICIALE | è nuovo calciatore bianconero -FOTO

Juventus - ufficiale l’arrivo di Rabiot : Adrien Rabiot è ufficialmente un giocatore della Juventus: lo ha annunciato il club bianconero sul proprio sito. “Classe, capacità di inserimento, doti fisiche di altissimo livello, rapidità palla al piede. Lui è Adrien Rabiot, nato il 3 aprile 1995 a Saint-Maurice, Francia. Lui sarà un nuovo centrocampista della Juventus, dopo 7 anni al PSG (con una parentesi di […] L'articolo Juventus, ufficiale l’arrivo di Rabiot è stato ...

Juventus 2019-20 : centrocampo da favola con Rabiot e Ramsey - la nuova formazione tipo : Il calciomercato della Juventus 2019/20 è davvero iniziato col botto. La società bianconera ha messo a segno già dei colpi importanti in queste settimane, portando alla corte del nuovo allenatore Maurizio Sarri dei giocatori indispensabili per poter ambire non solo all'ennesimo scudetto (sarebbe il nono consecutivo) ma anche e soprattutto alla Champions League. Il vero obiettivo stagionale. Per questo motivo la Juventus in questo calciomercato ...

Mercato Juventus - non solo Rabiot : arriva la nuova mezz’ala. Cessioni? Bonucci più di Cancelo! : Mercato Juventus- La Juventus si prepara a recitare una parte d’assoluta protagonista in vista dell’imminente sessione di Mercato estiva. Come anticipato in mattinata, Rabiot, dopo le visite mediche di rito, attualmente in corso, firmerà il suo nuovo contratto con il club bianconero. 7 milioni di euro annuali per i prossimi 5 anni. Non solo Rabiot. […] More

Quanto guadagna Adrien Rabiot : stipendio e contratto alla Juventus : Quanto guadagna Adrien Rabiot: stipendio e contratto alla Juventus Il centrocampo della Juventus si arricchisce di un nuovo colpo arrivato a parametro zero: quest’ultimo corrisponde al nome di Adrien Rabiot, giovane centrocampista francese (24 anni lo scorso aprile) arrivato a parametro zero dal Paris Saint-Germain. L’intenzione di rinnovare con la squadra parigina non è mai stata accesa, a meno che la proprietà non avesse sganciato Quanto ...

Juventus - Rabiot al J Medical per le visite mediche : inizia la nuova avventura con i bianconeri [FOTO e VIDEO] : La Juventus fa sul serio in vista della prossima stagione, i bianconeri hanno chiuso l’acquisto di Rabiot, un centrocampista in grado di fare la differenza, un altro colpo a parametro zero per la Vecchia Signora che rinforza una squadra già fortissima in attesa dell’assalto decisivo a de Ligt. Rabiot è arrivato poco fa al J Medical di Torino e si è sottoposto alle tradizionali visite mediche, poi ha firmato il contratto che ...

Calciomercato Juventus : per de Ligt mancherebbero 10 milioni - Rabiot fa le visite : Il Calciomercato della Juventus entra sempre più nel vivo. La giornata di oggi è dedicata ad Adrien Rabiot che, proprio in questi momenti, è al J Medical per le visite mediche. Una volta passati i test sarà un nuovo giocatore dei Campioni d’Italia. Nel frattempo continua la trattativa con l’Ajax per de Ligt. L’olandese ha già scelto i bianconeri scartando Barcellona e Paris Saint Germain, manca solo l’accordo con i lancieri che non si opporranno ...

Juventus - Rabiot è arrivato a Torino : tutte le foto [GALLERY] : Come riportato dal profilo Twitter ufficiale della Juventus, Adrien Rabiot è arrivato a Torino. Il canale social bianconero pubblica infatti le foto dello sbarco del centrocampista a Caselle. Calciomercato Juventus, domani visite mediche per Rabiot [DETTAGLI] Come già anticipato, il francese si può ormai definire un nuovo calciatore della Juventus e sosterrà domani le visite mediche. In alto la fotoGALLERY.L'articolo Juventus, Rabiot è ...

Calciomercato Juventus - spuntano le cifre dell’ingaggio di Rabiot : super commissione alla mamma agente : Rabiot alla Juventus, è tutto fatto. Come riportato da Sky Sport, il calciatore sarà a Torino domani per le visite mediche. Decisivo per l’accordo è stato il blitz di Paratici di venerdì sera a Parigi. spuntano le cifre del contratto: 7 milioni di euro a stagione per 4 anni. Rabiot arriverà a parametro zero, ecco perché (come sempre in questi casi), ci sarà da pagare una commissione all’agente del calciatore, che in questo caso ...

La Juventus starebbe puntando su fisicità e qualità con Rabiot e de Ligt : La Juventus nelle ultime due stagioni ha dimostrato di non avere rivali in Italia, ma in Europa la musica cambia, infatti nelle ultime due stagioni si è fermata ai quarti di Champions League, pur potendo contare nell’ultima annata su Cristiano Ronaldo, che non ha mancato di fare il suo dovere. Il reparto, al quale è stata attribuita parte della colpa dell’insuccesso in Coppa, sarebbe il centrocampo per il quale Fabio Paratici ha iniziato a ...

Calciomercato Juventus - Bonucci potrebbe andare al PSG : tutto pronto per Rabiot : Si prospetta una vera e propria rivoluzione in casa Juventus per quanto riguarda il reparto arretrato. Stando alle ultime indiscrezioni di mercato trapelate, infatti, il club bianconero sarebbe molto vicino all'acquisto di De Ligt, fortissimo difensore centrale che milita nelle fila dell'Ajax e che quest'anno è stato protagonista di una stagione di un livello eccezionale. A vent'anni neanche compiuti, è il capitano dei lancieri ed è considerato ...