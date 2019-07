ilfattoquotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2019)néda quattro. È considerato uno dei ‘piùd’Italia’, oltretutto virtuoso per la percentuale di raccolta differenziata, ma dallo scorso giovedì Roseto Valfortore, un comune della provincia di Foggia con poco più di 1000 abitanti, non ha alcun modo di comunicare con l’esterno. Il tutto sembra causato da un black out elettrico che ha colpito anche Alberona, un altro comune a 10 chilometri da Roseto, che da quattrocomunicazioni telefoniche e Adsl. La situazione di disagio – e anche di pericolo – è stata denunciata dal sindaco di Roseto, Lucilla Parisi, che per lanciare la richiesta di allarme è dovuta andare a parecchi chilometri dal paese per trovare un punto dal quale fosse possibile connettersi. “Ci hanno abbandonato da giovedì scorsola possibilità di ...

fattoquotidiano : Puglia, uno dei Borghi più belli d’Italia senza linea telefonica né internet da 4 giorni: “Siamo isolati e abbandon… - Cascavel47 : Puglia, uno dei Borghi più belli d’Italia senza linea telefonica né internet da 4 giorni: “Siamo isolati e abbandon… - TutteLeNotizie : Puglia, uno dei Borghi più belli d’Italia senza linea telefonica né internet da 4 giorni… -