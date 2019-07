Pronostico Mauritania vs Tunisia | Coppa d’Africa 02-07-2019 e Formazioni

lanotiziasportiva

(Di lunedì 1 luglio 2019)d’Africa, gruppo E, analisi,di, martedì 2 luglio. Consigli per la tua scommessa vincente.Nel gruppo E dellad’Africa può ancora succedere di tutto. La, nonostante occupi l’ultimo posto con un punto, grazie al pareggio a reti inviolate con l’Angola, in caso di vittoria si qualificherebbe direttamente agli ottavi. Per farlo ha bisogno di una vittoria del Mali nei confronti della selezione angolana. Non solo, la squadra di Corentin Martins da Silva, anche in caso di terzo posto, avrebbe la possibilità di passare il girone come una delle migliori quattro terze.La, invece, ha due punti ed è alla ricerca della prima vittoria in questa edizione. Nelle prime due partite ha deluso, pareggiando all’esordio con l’Angola per 1-1 e nella seconda partita con il Mali 1-1. I ragazzi ...

zazoomblog : Pronostico Mali vs Mauritania Coppa d’Africa 24-06-2019 e Info - #Pronostico #Mauritania #Coppa -