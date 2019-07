Pronostico Guinea-Bissau vs Ghana | Coppa d’Africa 02-07-2019 e Formazioni

Pronostico Burundi vs Guinea - Coppa d’Africa 30-06-2019 e Formazioni : Coppa d’Africa, gruppo B, analisi, Formazioni e Pronostico di Burundi-Guinea, domenica 30 giugno 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Il Burundi sfida la Guinea nell’ultima giornata del gruppo B di Coppa d’Africa. La squadra di Olivier Niyungeko, all’esordio assoluto, è ancora a zero punti dopo aver perso entrambe le sfide per 1 a 0 con Nigeria e Madagascar. Ha ancora qualche residua speranza di passare il ...

Pronostico Benin vs Guinea-Bissau - Coppa d’Africa 29-06-2019 e Formazioni : Coppa d’Africa, gruppo F, analisi, Formazioni e Pronostico di Benin-Guinea-Bissau, sabato 29 giugno 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Ottimo esordio per il Benin in questa Coppa d’Africa. Nella prima giornata del gruppo F, la formazione di Michel Dussuyer ha costretto il Ghana al pareggio per 2-2. Dopo il vantaggio delle ‘Black Stars’ con le reti dei fratelli André e Jordan Ayew, al 9' e al 42', nonostante il vantaggio ...

Pronostico Nigeria vs Guinea - Coppa d’Africa 26-06-2019 e Info : Coppa d’Africa, gruppo B, analisi e Pronostico di Nigeria-Guinea, mercoledì 26 giugno 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.La Nigeria, a fatica, ha avuto la meglio nella partita d’esordio con il Burundi grazie a un gran gol di Ighalo, subentrato a Onuachu nella ripresa. La Guinea, invece, è reduce da uno spettacolare 2-2 con il Madagascar. Il pareggio è arrivato con un rigore trasformato da Francois Kamano.Come arrivano ...

Pronostico Camerun vs Guinea-Bissau - Coppa d’Africa 25-06-2019 e Info : Coppa d’Africa, gruppo F, analisi, formazioni e Pronostico di Camerun-Guinea-Bissau, martedì 25 giugno 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.In Coppa d’Africa, esordio anche per il gruppo F, con la sfida tra i campioni in carica del Camerun e la Guinea-Bissau. I Leoni Indomabili, arrivano in Egitto dopo una battaglia con la propria federazione a causa del mancato versamento dei bonus e solo l’intervento in prima ...