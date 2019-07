ilfattoquotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2019) “Cerchiamo tutti di affrontare questoche speravamo di iniziare prima, ma così è. Ho visto mia moglie tranquilla, provata ma tranquilla. Continuiamo a affrontare questa cosa come abbiamo fatto fin dall’inizio e vogliamo che venga fuori la verità” ha dichiarato ildellatrentunenne dilo scorso marzo die atti sessuali su un suo alunno quindicenne dal quale ha avuto un figlio lo scorso autunno. L’inchiesta della procura diera partita da una querela da parte dei genitori del ragazzo, a cui la donna dava lezioni private “Essendo mia moglie la supporto, non approvo magari altre cose, ma il supporto c’è sempre stato” aggiunge ilrivolto ai giornalisti all’uscita del tribunale pratese. L’uomo è a sua volta imputato per alterazione di stato civile, per aver riconosciuto come suo ...

Cascavel47 : Professoressa di Prato accusata di violenza sull’alunno, processo rinviato. Il marito: “Che venga fuori la verità”… - TutteLeNotizie : Professoressa di Prato accusata di violenza sull’alunno, processo rinviato. Il marito: “Che… - fattoquotidiano : Professoressa di Prato accusata di violenza sull’alunno, processo rinviato. Il marito: “Che venga fuori la verità” -