Procedura Ue, il tempo sta per scadere: cosa deve fare l'Italia per evitare il cartellino rosso (Di lunedì 1 luglio 2019) Domani la Commissione europea si riunirà per decidere se formalizzare o meno la richiesta di procedere contro l'Italia per disavanzo eccessivo del debito, una questione su cui l'ultima parola spetta comunque all'Ecofin del prossimo 9 luglio. Intanto, nel Cdm di questa sera, si approverà il piano di assestamento al bilancio, anche se questo potrebbe comunque non essere sufficiente per scongiurare una Procedura.

Da un lato, l'esecutivo Ue sembrerebbe propenso a evitare di aprire una procedura sia perché, come affermato dal commissario Pierre Moscovici, non vuole che la posizione venga "sfruttata per fini politici" che aumentino l'euroscetticismo del Paese, sia perché si andrebbe a costituire un precedente che potrebbe pesare sul bilancio di molti altri Paesi Ue gravando sull'Eurozona. Dall'altro, tuttavia, se la Commissione non intervenisse, "rischierebbe di minare la propria credibilità come guardiano dei trattati".



È quindi decisivo il Consiglio dei ministri previsto per le 17 di questo pomeriggio, sede in cui si darà il via libera alla legge sull'assestamento di bilancio e si approverà la strategia con cui il Tesoro italiano dovrà scongiurare la procedura. "Nella nostra valutazione l'assestamento di bilancio dovrebbe evitare la procedura d'infrazione, ma non per magia o perché c'è qualche espediente dell'ultima ora, ma perché lo abbiamo detto e ripetuto: i nostri conti sono in ordine", ha aggiunto Conte. Anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è mostrato positivo su quanto accadrà domani: "Non vedo ragioni per aprire la procedura d'infrazione contro l'Italia", ha detto il capo dello Stato durante la sua visita in Austria. "Vi è una condizione di base di economia italiana di grande solidità, non a caso l'Italia è la terza economia dell'Ue ed è la seconda manifattura d'Europa. Credo che il governo stia presentando ciò alla Commissione Ue per dimostrare che i conti saranno in ordine, le indicazioni sono rassicuranti e non vi sia motivo per aprire una nuova infrazione", ha concluso.