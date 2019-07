Procedura d' infrazione | i miliardi per Bruxelles salgono a nove

Procedura d'infrazione per l'Italia - Mattarella : "Nessun motivo per aprirla" | Conte ottimista : "Noi crediamo che la Procedura di infrazione non abbia ragione di essere aperta". Così il presidente della Repubblica da Vienna dopo un colloquio con il presidente austriaco. Anche il premier ottimista sui numeri dell'Italia ma il commissario Oettinger avverte: "Cambio di rotta o sanzioni"

Ue - Mattarella : “Non vedo motivi per avviare Procedura di infrazione” : “Noi crediamo che la procedura di infrazione non abbia ragione di essere aperta”. Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella rispondendo a Vienna alla domanda di un giornalista austriaco: “Vi è una condizione di base di economia italiana di grande solidità, non a caso l’Italia è la terza economia dell’Ue ed è la seconda manifattura d’Europa” Ue, Mattarella: “Crediamo che la procedura ...

Procedura d'infrazione per l'Italia - Mattarella : "Nessun motivo per aprirla" | Conte ottimista : "Noi crediamo che la Procedura di infrazione non abbia ragione di essere aperta". Così il presidente della Repubblica da Vienna dopo un colloquio con il presidente austriaco. Anche il premier ottimista sui numeri dell'Italia ma il commissario Oettinger avverte: "Cambio di rotta o sanzioni"

Sergio Mattarella scende in campo contro la Procedura d'infrazione : "Non ha ragione di essere aperta" : scende in campo anche Sergio Mattarella contro una eventuale procedura di infrazione: "Noi crediamo che non abbia ragione di essere aperta", ha detto il presidente della Repubblica al termine del colloquio con il presidente austriaco. Il capo dello Stato ha anche sottolineato che "il disavanzo di bi

Ue - Mattarella : “Crediamo che la Procedura d’infrazione non abbia ragione di essere aperta” : “Noi crediamo che la procedura di infrazione non abbia ragione di essere aperta”. Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella rispondendo a Vienna alla domanda di un giornalista austriaco dopo un colloquio con il presidente austriaco Alexander Van der Bellen. L'articolo Ue, Mattarella: “Crediamo che la procedura d’infrazione non abbia ragione di essere aperta” proviene da Il Fatto Quotidiano.

San Carlo di Napoli e Opera di Roma : i precari chiedono la Procedura d’infrazione europea : precari in mobilitazione al Teatro San Carlo di Napoli e all'Opera di Roma per un decreto che dovrebbe intervenire sulla situazione dei lavoratori del settore spettacoli. In una lettera, i lavoratori hanno chiesto l'apertura della procedura d'infrazione contro il Governo italiano perché le nuove norme violerebbero le misure dell'Unione europea.Continua a leggere

Cosa mette sul tavolo l'Italia per scongiurare la Procedura di infrazione : Settimana decisiva per i due dossier cruciali della fase post voto europeo del governo Conte: la procedura di infrazione Ue per deficit eccessivo e le intese con Lombardia, Veneto ed Emilia-romagna sull'autonomia differenziata. Lunedì primo luglio è convocato un Consiglio dei ministri alle 18 per il via libera alla legge sull'assestamento di bilancio e al piano messo a punto dal Tesoro per evitare la procedura di infrazione alla vigilia della ...

Governo - giorni decisivi su Procedura infrazione Ue e Autonomia : Settimana decisiva per i due dossier cruciali della fase post voto europeo del Governo Conte: la procedura di infrazione Ue per deficit eccessivo e le intese con Lombardia, Veneto ed Emilia-romagna sull'Autonomia differenziata. Domani e' convocato un Consiglio dei ministri alle 18 per il via libera alla legge sull'assestamento di bilancio e al piano messo a punto dal Tesoro per evitare la procedura di infrazione alla vigilia della riunione della ...

Giorgetti : 'No a rinvio Procedura d'infrazione Ue - se è mossa anti-flat tax' : Giancarlo Giorgetti, sottosegretario della Lega, in un'intervista a Sky Tg24 ha spiegato che la procedura d'infrazione non può trasformarsi in un metodo per "contenere" la Flat Tax. Se quindi dovesse essere rinviata a patto che si rimandino anche le riforme volute dal Carroccio, lui afferma che "non ci stanno". Nel frattempo, il Ministro dell'Economia Giovanni Tria si è detto invece molto ottimista: a suoi dire anche l'Ue stavolta riconoscerà il ...

Conte al G20 : "Procedura d'infrazione va evitata subito" : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine del G20 di Osaka, in Giappone. Il premier ha ribadito che la procedura di infrazione per debito eccessivo "va evitata subito e senza ulteriore indugio", smentendo le indiscrezioni di un possibile rinvio da parte dell’UE. "Abbiamo fatto il nostro siamo sereni, confidiamo che vada tutto bene", ha ribadito tornando sul confronto dei giorni scorsi con le ...

Ci sono spiragli positivi per evitare all'Italia una Procedura di infrazione per deficit eccessivo : Il dialogo tra il governo e la Commissione europea per evitare l'avvio della procedura per deficit eccessivo basata sul debito stanno facendo progressi, ma il Consiglio dei Ministri di lunedì sarà decisivo per la decisione finale dell'esecutivo comunitario. Nel frattempo, un passaggio chiave sarà scandito dai colloqui che il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, avrà domenica a Bruxelles con i partner europei e con l'esecutivo Ue, a margine ...

Conte : la Procedura d'infrazione va evitata : "La procedura di infrazione va evitata subito e senza ulteriore indugio". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, al termine del G20 di Osaka

Conte al G20 : "Procedura d'infrazione va evitata subito e senza indugio" : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine del G20 di Osaka, in Giappone. Il premier ha ribadito che la procedura di infrazione per debito eccessivo "va evitata subito e senza ulteriore indugio", smentendo le indiscrezioni di un possibile rinvio da parte dell’UE. "Abbiamo fatto il nostro siamo sereni, confidiamo che vada tutto bene", ha ribadito tornando sul confronto dei giorni scorsi con le ...

Procedura d’infrazione - Giorgetti : “Rinvio non sia escamotage anti flat tax. Io commissario Ue? Non succederà” : Giancarlo Giorgetti farà il commissario europeo? “Io non sono interessato e probabilmente non sono adatto a farlo, non succederà”. Usa solo dieci parole il numero due della Lega per escludere ogni suo futuro in Europa. Lo fa ai microfoni di Maria Latella, a L’Intervista di Sky tg 24. Un colloquio durante il quale il sottosegretario si è focalizzato sulla Procedura d’infrazione aperta dalla Commissione Ue nei confronti di ...