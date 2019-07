Previsioni astrologiche del 2 luglio | Leone progettuale | Capricorno distratto

Blastingnews

(Di lunedì 1 luglio 2019) Martedì 22019 troviamo la Luna, il Sole ed il Nodo Lunare in Cancro mentre Marte e Mercurio stazioneranno in. Venere rimarrà in Gemelli come Urano nei gradi del Toro e Giove nel segno del Sagittario. Plutone e Saturno saranno stabili ine Nettuno si troverà nel segno dei Pesci. Umore 'flop' per l'Ariete Ariete: umore basso. Sebbene Marte e Mercurio si troveranno nel loro Elemento saranno anche in contrasto coi due Luminari, Sole e Luna, minando la tranquillità ed abbassando probabilmente l'umore dei nativi. Toro: perplessi. Qualcuno con cui avranno a che fare in questo martedì potrebbe comportarsi in maniera ambigua rendendo perplessi i nati Toro. Sarà bene evitare di compiere mosse azzardate....

