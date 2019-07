Premio da 47 | 5 milioni alla Toscana per il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

SuperEnalotto - sabato c’è un jackpot da record : in palio oltre 178 milioni di euro - è il Premio più alto al mondo : È un jackpot da record quello in palio nell’estrazione del SuperEnalotto di sabato 29 giugno: 178,1 milioni di euro, il premio di lotteria più alto al mondo. Il 6 non esce infatti dal 23 giugno dell’anno scorso e il montepremi ha superato così anche il record storico del gioco, quando il 30 ottobre 2010 furono vinti oltre 177,7 milioni di euro ma con un sistema Bacheca suddiviso in 70 cedole. Sale così l’attesa per ...