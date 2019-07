Ppe contro Merkel | Macron furioso Che figuraccia questo stallo europeo

Sono degli str... se ne incontro uno lo pesto! Il Prete che si scaglia contro i raPper : La replica di un rapper: "Mi preoccupa che un uomo di chiesa usi un linguaggio così violento". "I vostri figli ascoltano le canzoni di questi stronzi, presunti rapper". Così don Paolo Cesena, parroco di Borgotrebbia, frazione di Piacenza, durante l'omelia di ieri mattina. Il Prete si scaglia contro i rapper, definendoli "cretini" e "stronzi", che parlano solo di "carriera, sesso, soldi e droga". Ma l'omelia non è fatta solo di ...

Formula 1 – Toto Wolff ‘arbitro’ dello scontro VerstaPpen-Leclerc : “nessuna scorrettezza - voglio vedere gare dure” : Toto Wolff dà il suo parere sul contatto fra Verstappen e Leclerc che ha deciso il Gp d’Austria: il team principal Mercedes non vede alcuna scorrettezza Concluso il Gp d’Austria tiene ancora banco l’episodio che ha deciso la gara. Nel finale, Verstappen si è preso la vittoria sorpassando Charles Leclerc con una manovra al limite del regolamento, facendo finire il ferrarista fuori pista. Toto Wolff, team principal ...

Roma - rissa a ponte Milvio per due caPpelli di Gucci : ‘Erano in 30 contro cinque‘ : Movida violenta a Roma. La sera di giovedì scorso si è verificato l’ennesimo grave episodio a ponte Milvio, punto di ritrovo di molti giovanissimi nella Capitale. Cinque ragazzi, tutti intorno ai 14 anni di età, sono stati circondati e picchiati da un gruppo di una trentina di bulli. A causare l’aggressione sarebbero stati i due cappelli di Gucci indossati dalle vittime: infatti il branco ha sottratto i berretti di marca ai legittimi ...

Volley - Nations League 2019 - Brasilia. Gli azzurri aPpesi ad un filo per la Final Six contro la Francia degli “italiani” : Battere stasera la Francia e regalarsi una giornata in più di sogni. L’Italia non ha alternative: serve solo una vittoria, possibilmente con il massimo scarto, per dare agli azzurri la piccola, ultima speranza di volare a Chicago per la Final Six della Nations League, la cui fase eliminatoria sta per volgere alla conclusione. La strada, per la squadra di Blengini, è tutta in salita, dopo la sconfitta di ieri contro il Canada. ...

Dopo aPpena un'ora di gioco - Control sembra straordinario - articolo : Penso che la regola numero uno sulle opere di David Lynch sia che non dovreste mai scrivere nulla sulle opere di David Lynch. Ma infrangerò questa regola (solo per poco tempo, lo giuro), per raccontarvi che mentre provavo la demo di Control all'E3, c'è stato un momento che sembrava uscito da un copione di Lynch, ed è stato stupendo.Dopo poche ore di gioco uno dei miei primi compiti è stato quello di trovare un bidello. L'ho rintracciato e ...

Sea Watch - GiusePpe Conte è contro la comandante Rackete : “Condotta gravissima” : Il presidente del Consiglio Conte si espresso in termini molto duri nei confronti della comandate Rackete, giudicando la sua scelta di forzare il blocco ed entrare con la sua nave in acque territoriali italiane "Una condotta che ritengo di una gravità inaudita". Il premier ha detto che la questione adesso è in mano ai magistrati.Continua a leggere

Silvio Berlusconi in aiuto a GiusePpe Conte contro l'Ue : il piano - governo nel mirino : Questo giornale vuole bene a Giuseppe Conte come lo si può volere a un commissario tecnico della nazionale di calcio che riteniamo incapace. Facciamo il tifo per lui, ma siamo realisti e vediamo tutti i limiti, suoi e della sua squadra. Così ieri abbiamo scritto che sarebbe andato a Bruxelles a pren

Mbappè diventa un personaggio di Holly e Benji - l’incontro col fumettista Takahashi è emozionante : “un sogno” [FOTO] : Mbappè incontra il fumettista creatore dei Holly e Benji: il francese emozionato in Giappone Mbappè ha coronato oggi un suo grandissimo sogno: il calciatore francese del PSG, in Giappone per formalizzare una partnership con un nuovo sponsor, ha incontrato il fumettista giapponese Yoichi Takahashi, creatore del manga Holly e Benji. Un’accoglienza incredibile per Mbappè, che ha ricevuto da Takahashi un disegno che lo raffigura in ...

APpendino in Procura : “La consulenza sul Salone del libro assegnata contro la mia volontà” : È iniziato stamattina presto ed è durato alcune ore l’interrogatorio in Procura della sindaca di Torino Chiara Appendino. Secondo quanto si apprende la prima cittadina ha risposto alle domande del Procuratore aggiunto Enrica Gabetta e del sostituto Giànfranco Colace titolare del fascicolo che vede Appendino indagata per concorso in peculato. La vic...

APpello alla dignità! Tutti contro Belen Rodriguez e Stefano De Martino : La decisione di affidare la conduzione del backstage del Concertone della Notte della Taranta a Belen Rodriguez e Stefano De Martino non piace agli intellettuali. Che hanno sottoscritto un “Appello alla dignità”. Un documento ideato da docenti universitari e artisti, contrari alla coppia d’oro del gossip.-- Ha scatenato polemiche la decisione di Rai2, confermata dal direttore Carlo Freccero, di affidare la conduzione del backstage del ...

Occupiamo la mia casa! Morgan e l'aPpello contro lo sfratto : Morgan lancia un appello per salvarsi dallo sfratto: "Monza, venerdi 14, ore 9 di mattina. Se verrò arrestato per questo e non per aver commesso un reato sarà perché sono stato lasciato solo". Morgan chiede aiuto ad amici, colleghi e fan per evitare lo sfratto e minaccia di occupare la sua casa."Monza, venerdi 14, ore 9 di mattina. Se verrò arrestato per questo e non per aver commesso un reato sarà perché sono stato lasciato ...

GiusePpe Conte fantoccio - Mattarella lo vuole blindare contro Di Maio e Salvini : "Un suo gruppo in Parlamento" : Il premier Giuseppe Conte cerca di mostrarsi un capo di governo forte e autonomo, ma a Bruxelles nessuno lo prende in considerazione. Così giunge dal Colle la proposta di costituire una lista o un gruppo parlamentare Conte. La speranza è che questa decisione possa rafforzare l'immagine del president