Pozzuoli | il nuovo parcheggio per gli scavi archeologici finanziato dal Mibac è

(Di lunedì 1 luglio 2019) Non è la prima volta che si verifica. Si fanno deglie si trovano dei resti antichi. A quel punto si ricopre tutto e si procede all’opera progettata. Ma quel che accade a, comune del napoletano nel quale le testimonianze archeologiche dell’epoca romana sono numerose, è davvero paradossale. A maggio 2016 il Comitato Interministeriale per la programmazione economica approva il Piano stralcio “Cultura e turismo”, che include l’intervento per il sistema territoriale turistico-culturale del Parco archeologico dei Campi Flegrei con la finalità di valorizzare il sistema dei beni e dei sitisu cui è competente il Parco. Dei 23 milioni messi a disposizione dal, 3,9 sono destinati a. Soldi da investire per la riqualificazione dell’area e, soprattutto, la creazione di nuovi parcheggi, tra cui quello di via Luciano per il quale si ...

