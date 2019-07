Porto | Casillas si presenta in pre-ritiro | “si torna al lavoro”

Porto - Casillas dice addio al calcio? No - il portiere smentisce così! -FOTO- : Iker Casillas non dirà addio al calcio, non almeno nella giornata di oggi. Come riportato dal quotidiano “O Jogo“, il portiere avrebbe maturato la decisione di dire basta con il calcio giocato, prendendo in considerazione l’idea di sposare un nuovo percorso da dirigente nelle file della società Portoghese. addio al ruolo del portiere del Porto […] L'articolo Porto, Casillas dice addio al calcio? No, il portiere smentisce ...

Gigi Buffon al Porto come sostituto di Iker Casillas : Si apre una strada Portoghese per Gigi Buffon anche se al momento “non c’è nulla di concreto” precisa Silvano Martina, procuratore

Buffon al Porto : l’ex Juve e PSG sostituirà Casillas : Buffon Porto- Gigi Buffon potrebbe vestire la maglia del Porto in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato dall’odierna edizione del “Corriere dello Sport”, l’ormai ex portiere del PSG sarebbe pronto ad accettare le lusinghe del Porto. Il club Portoghese avrebbe individuato nell’ex Juve il giusto rinforzo in vista della prossima stagione. Buffon sostituirà Casillas […] L'articolo Buffon al ...

Porto - Casillas allontana il ritiro nonostante l’infarto : “un giorno dovrò dire basta - ma non è il momento” : Il portiere spagnolo ha allontanato il ritiro dal calcio giocato, rivelando come l’ultimo controllo sia stato positivo “Ci sarà un giorno in cui mi dovrò ritirare, lasciatemi annunciare questa notizia quando arriverà il momento. Calma per ora“. Il portiere spagnolo Iker Casillas interviene così sui social, rispondendo alle voci di un suo ritiro dopo l’infarto di cui è stato vittima due settimane fa. “Ieri ho ...

Infarto Casillas - i compagni del Porto in ospedale : le parole dell’allenatore Conçeiçao : I compagni di Iker Casillas si sono presentati in ospedale per fare visita allo spagnolo, colpito da Infarto mercoledì I giocatori del Porto faranno oggi visita al compagno di squadra, il portiere spagnolo Iker Casillas, colpito da Infarto lo scorso mercoledì. LaPresse/Gennaro Masi E’ quanto ha annunciato il tecnico del club Portoghese, Sergio Conceicao: “siamo rimasti colpiti dalla notizia ma fortunatamente Iker ora sta bene. ...