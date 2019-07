Ponte Morandi | le immagini del crollo mai viste

Crollo programmato del Ponte Morandi di Genova - SIPPS : “Non bisogna nascondere ai bambini le notizie” : Nei giorni scorsi tutta Genova in particolare ha assistito con sgomento e tristezza al Crollo programmato del Ponte Morandi. Molti genitori si saranno posti il problema di spiegare ai propri figli cosa è successo e perché. Questa è una buona occasione per rendere partecipe un bambino di una notizia triste. Secondo la SIPPS questo fatto rappresenta l’occasione per spiegare, se non lo si è già fatto, cosa è accaduto il 14 agosto del 2018 e come si ...