Ponte Morandi | il video mostra la verità sul crollo | immagini impressionanti | cosa ha

Ponte Morandi Genova - il video mai visto del crollo del 14 agosto : “Ecco come come ha ceduto” : La Guardia di Finanza ha reso noto il video segreto, mai visto fino ad ora, del crollo del Ponte Morandi del 14 agosto scorso: la Procura ha infatti autorizzato la diffusione del filmato ripreso dalle telecamere private dell’azienda “Ferrometal”, che si trovava a pochi passi dal cedimento dei piloni, in cui hanno perso la vita 43 persone. Secondo l’accusa la sua visione avrebbe potuto influenzare le tantissime testimonianze raccolte durante le ...

Autostrade - giusta la revoca per inadempienze dopo Ponte Morandi ma il rischio penali resta : Secondo la relazione della commissione tecnica istituita dal ministro dei Trasporti, la revoca della concessione ad Autostrade per l'Italia per gravi inadempienze dopo il caso del crollo del Ponte Morandi di Genova è legittima e dunque non comporterebbe penali. L'azienda ribatte: "Non decidono loro ma il giudice"Continua a leggere

Ponte Morandi - commissione Mit su revoca concessioni ad Aspi : “Mancata restituzione del bene è inadempienza” : Una strada per la revoca della concessione ad Autostrade per l’Italia c’è: sta nel fatto che il crollo del Ponte Morandi ha comportato “la mancata restituzione di un bene” che la società doveva custodire e restituire integro. Questo, per la commissione di giuristi del ministero delle Infrastrutture, è il “grave inadempimento” che potrebbe permettere la revoca unilaterale. Le indiscrezioni sono riportate da una ...

Ponte Morandi - l'ingegnere : "Doveva esplodere nel 2003 - ma poi...". Come si è arrivati alla strage di Genova : Danilo Coppe è l'ingegnere fra i massimi esperti internazionali di esplosivi che ha curato il progetto della demolizione del Ponte Morandi. "Nel 2003 mi avevano chiesto un progetto per demolire il Morandi, feci un preventivo, ma non se ne fece nulla. Mi chiamarono non perché il Ponte fosse instabile

Ponte Morandi - rientrano a casa gli sfollati : A Genova sono tornati nelle loro case in tarda serata le circa 3.300 persone che erano state costrette ad allontanarsi a causa delle operazioni di demolizione delle pile 10 e 11 del Ponte Morandi. Ieri mattina la spettacolare esplosione controllata che ha fatto collassare i resti del viadotto. (Lapresse) Redazione ?

Autostrade - Toninelli : “Da parere tecnico emerge grave inadempimento nella manutenzione del Ponte Morandi” : “Si evince un grave inadempimento da parte del concessionario Autostrade per l’Italia” per quanto riguarda la manutenzione del Ponte Morandi. Il giorno dopo la demolizione di quel che restava del viadotto Polcevera e lo scontro continuo tra il M5s e Atlantia, il gruppo proprietario di Aspi, il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, rende noto un primo risultato di quanto ha elaborato la commissione tecnica di esperti in supporto ...

Ponte Morandi : nel 2003 Autostrade voleva abbatterlo per i costi di manutenzione : L’idea di abbattere il Ponte Morandi utilizzando l’esplosivo era già passata per la testa ad Autostrade. Nel 2003. Lo dichiara Danilo Coppe, l’esplosivista titolare della Siag di Parma, la ditta che ieri ha demolito ciò che restava del Ponte Morandi. Oggi Repubblica e Il Fatto Quotidiano raccontano l’episodio e le dichiarazioni di Coppe. In realtà già diverse settimane fa entrambi i quotidiani davano notizia di questa ...

M5S attacca Rainews24 : Di Maio tagliato dalle inquadrature nella diretta dal Ponte Morandi : Dal Movimento 5 Stelle arrivano dure accuse nei confronti della Rai e, in particolare, della diretta trasmessa su Rainews24 dell'abbattimento del Ponte Morandi. A detta dei pentastellati sarebbe stata evidente la volontà di tagliare il Ministro Di Maio da quasi tutte le inquadrature, facendo risaltare invece soltanto gli altri politici e rendendo la sensazione che il M5S non fosse presente. Rainews24 ha fatto però pervenire la propria risposta, ...

Ponte Morandi - ecco come è esploso : 4 fasi per la demolizione controllata : Ci sono voluti poco meno di sei secondi in tutto. Poi, in una nuvola sporca di fango e detriti, le pile 10 e 11 ancora intatte del Ponte Morandi a Genova si sono inginocchiate alla potenza di...