Ponte Morandi | il video mai visto | così la struttura è crollata su se stessa

Ponte Morandi - le immagini inedite del crollo diffuse dalla Gdf. La raffica di vento e la pila 9 che cede : È stato diffuso oggi dalla Guardia di Finanza il video inedito, e fino a oggi secretato, del crollo del Ponte Morandi il 14 agosto dello scorso anno. I fotogrammi sono presi dalle telecamere di sorveglianza dell’azienda Ferrometal che si trovava sotto al viadotto autostradale che attraversava il fiume Polcevera, a poche decine di metri dal tratto crollato. Dalle immagini si vede la sommità della pila 9 che si stacca e l’intera struttura ...

Ponte Morandi - le immagini inedite del crollo diffuse dalla Gdf. La scena ripresa da poche decine di metri : È stato diffuso oggi dalla Guardia di Finanza il video inedito, e fino a oggi secretato, del crollo del Ponte Morandi il 14 agosto dello scorso anno. I fotogrammi sono presi dalle telecamere di sorveglianza dell’azienda Ferrometal che si trovava sotto al viadotto autostradale che attraversava il fiume Polcevera, a poche decine di metri dal tratto crollato. Dalle immagini si vede la sommità della pila 9 che si stacca e l’intera struttura ...

Autostrade - giusta la revoca per inadempienze dopo Ponte Morandi ma il rischio penali resta : Secondo la relazione della commissione tecnica istituita dal ministro dei Trasporti, la revoca della concessione ad Autostrade per l'Italia per gravi inadempienze dopo il caso del crollo del Ponte Morandi di Genova è legittima e dunque non comporterebbe penali. L'azienda ribatte: "Non decidono loro ma il giudice"Continua a leggere

Ponte Morandi - commissione Mit su revoca concessioni ad Aspi : “Mancata restituzione del bene è inadempienza” : Una strada per la revoca della concessione ad Autostrade per l’Italia c’è: sta nel fatto che il crollo del Ponte Morandi ha comportato “la mancata restituzione di un bene” che la società doveva custodire e restituire integro. Questo, per la commissione di giuristi del ministero delle Infrastrutture, è il “grave inadempimento” che potrebbe permettere la revoca unilaterale. Le indiscrezioni sono riportate da una ...