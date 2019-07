Pogba avrebbe contattato Sarri per esprimergli la sua disponibilità a tornare alla Juve

Blastingnews

(Di lunedì 1 luglio 2019) Lantus in questo momento è impegnata a rendere la rosa più forte per dare un assalto più convincenteChampions League. I reparti nevralgici della rosa sono stati individuati nella difesa e a centrocampo e per entrambi Fabio Paratici sta provvedendo chirurgicamente. Il pacchetto arretrato verrà rinverdito da Merih Demiral, acquistato per 15 milioni di euro dal Sassuolo e da Cristian Romero del Genoa (quest'ultimo rimarrà ancora un anno tra i liguri), ma il colpo che tutti aspettano è Matthijs de Ligt per il quale c'è una trattativa in corso ben avviata che già in settimana potrebbe concludersi. La telefonata In mediana a gennaio il ds si è assicurato Aaron Ramsey con la formula del parametro zero, la stessa utilizzata per accaparrarsi Adrien Rabiot, sbarcato proprio ieri a Torino per svolgere in mattinata le visite allo JMedical. Il sogno del Chief Football Officer e di tutto ...

