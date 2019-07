Pina | addio a Posillipo per il rione Sanità | «Solo qui mi sento a casa»

Gazzetta : L’addio di Albiol garantisce la riconferma di OsPina : Come conferma questa mattina la Gazzetta dello Sport, la perdita di Albiol non è di certo indolore per il Napoli. Era nell’aria che il difensore volesse rientrare in Spagna per concludere la carriera, ma fino ad ieri nulla lasciava immaginare che il Villareal fosse pronto a pagare la clausola rescissoria. Una partenza che non lascia indifferente Ancelotti che sulla coppia Albiol-Koulibaly aveva la certezza della difesa. L’unica nota ...

Juve - il retroscena di SPinazzola su Allegri : “quando ci ha comunicato l’addio…” : Spinazzola si candida ad essere protagonista per il futuro, il terzino della Juve svela anche un retroscena sull’addio di Allegri: “Ho vinto il mio primo scudetto e per me quella di domenica e’ stata una giornata bellissima, ho festeggiato in campo con mia moglie e mio figlio, e’ stata veramente una grande gioia”. Cosi’, ai microfoni di Sky Sport 24. “Ho avuto una rottura al crociato e non e’ ...