Pillole di serie tv da guardare a luglio

ilfoglio

(Di lunedì 1 luglio 2019) Il periodo estivo è da sempre abbastanza scarico di nuovi contenuti seriali, siano essi generalisti e non. Al consueto deserto nostrano si può però far fronte con qualchein streaming anche se i colossi americani sembrano anch’essi puntare per questo periodo più sui ritorni di stagione che sui

ilfoglio_it : Le nuove stagioni di #StrangerThings #LaCasaDePapel e #OrangeIsTheNewBlack Ma anche la docu-serie sui Romanoff e… - VillaDonatello : [VIDEO] #Alimentazione e insorgenza delle patologie | Ce ne parla la Dott.ssa Flavia Fondelli, dietista presso la n… - VillaDonatello : [VIDEO] #Alimentazione e insorgenza delle patologie | Ce ne parla la Dott.ssa Flavia Fondelli, dietista presso la n… -