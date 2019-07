Pentathlon | Finali Coppa del Mondo Tokyo 2019 | Elena Micheli e Riccardo De Luca | se i

oasport

(Di lunedì 1 luglio 2019) Vanno in archivio ledidel Modo dimoderno e purtroppo nessuna delle due carte olimpiche ha preso la strada del nostro Paese: l’obiettivo era molto difficile visto il field, ma comunque la prova dilascia qualche buona indicazione per l’Italia, soprattutto in vista degli Europei di inizio agosto. In campo femminile brilla la prestazione di, che chiude al settimo posto ed è di gran lunga la migliore delle azzurre, andando a precedere Alice Sotero ed Alessandra Frezza. Questa ragazza è già pronta a battagliare anche con avversarie da tempo tra le seniores e questo piazzamento, se fosse replicato nella rassegna continentale, dove i posti a disposizione per le Olimpiadi saranno otto, con la limitazione di una qualificata per nazione, ecco che il pass olimpico arriverebbe senza problemi. Se nel settore femminile è una classe 1999 a far ...

