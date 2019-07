Parco del Pollino | escursionista si sente male | salvato dopo lunghe ricerche

Il doodle di Google per celebrare il Parco nazionale del fiume sotterraneo di Puerto Princesa [GALLERY] : Google celebra oggi, 30 Giugno 2019, il Parco nazionale del fiume sotterraneo di Puerto Princesa con un bellissimo doodle visibile nelle Filippine, nel Regno Unito, in Irlanda, Islanda e in Israele, nel giorno del 20° anniversario dell’inserimento del Parco nell’elenco dei Patrimoni dell’Umanità UNESCO. Il Parco si trova sull’isola di Palawan, nelle Filippine, ed è oggi una delle più ambite mete turistiche per gli amanti ...

Appello a Bonisoli per Villa Giulia e il Parco dell'Appia Antica : La recente riorganizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività culturali, voluta dal ministro Alberto Bonisoli, prevede, tra le varie scelte assai poco condivisibili, la perdita di autonomia di tre musei e parchi come la Galleria dell’Accademia di Firenze, il Museo etrusco di Villa Giulia e il Parco archeologico dell’Appia. La Federazione delle Consulte Universitarie di Archeologia, di recente costituita e presieduta da ...

Sulla cima di Montenero alla ricerca della preziosa fauna selvatica del Parco Nazionale della Sila [FOTO] : Montenero è il secondo monte più alto della Sila posto a 1880 m e guarda Botte Donato che è la cima più alta e supera di poche decine di metri quella che per antonomasia è una delle più caratteristiche montagne di tutto l’altopiano della Sila. Per un pomeriggio intero e fino alle 22, l’ornitologo Gianluca Congi, accompagnato per l’occasione da Antonio Iantorno, studioso di mammiferi, si sono recati su vari versanti della grande ...

Parco Valentino Motor Show – Suzuki regina dell’evento [GALLERY] : Suzuki regina del Parco Valentino Motor Show. Suzuki Jimny Gan ha riscosso grande successo e ha accompagnato il Presidente di Suzuki Italia Massimo Nalli e Carolina Kostner durante la President Parade tra le strade della città Suzuki ha chiuso da grande protagonista la sesta edizione del Parco Valentino Motor Show 2019, tenutasi a Torino dal 19 al 23 giugno. Durante il Salone, la Casa di Hamamatsu ha svelato tre anteprime nazionali, in uno ...

Il Volo all’Auditorium Parco della Musica di Roma - info scaletta e ultimi biglietti : Il Volo all'Auditorium Parco della Musica di Roma, stasera, per un concerto alla Cavea. Il tour segue il rilascio dell'album Musica, successivo al terzo posto de Il Volo al Festival di Sanremo 2019 con la canzone Musica Che Resta, alle spalle di Mahmood e di Ultimo. Piero Barone, Gianluca Ginoble ed Ignazio Boschetto festeggiano quest'anno i loro primi 10 anni di carriera, tanti sono quelli trascorsi dall'avventura televisiva di Ti Lascio Una ...

Roma - arriva il caldo : frutta fresca per gli animali del bioParco : E' in arrivo un'ondata di caldo record e il giardino zoologico di Roma corre ai ripari. Per aiutare gli animali a sopportare la calura, sono state date in pasto diverse casse di frutta fresca. (Lapresse) Redazione ?

Fusti di benzina dinanzi sede Parco del Circeo : investigatori al lavoro - nessuna ipotesi esclusa : Roma – Nella notte ignoti hanno posizionato tre taniche di benzina davanti la sede dell’ente Parco nazionale del Circeo, a Sabaudia. Accanto alle taniche e’ stata lasciata una busta indirizzata al comandante della stazione Carabinieri forestali di Sabaudia. Gli investigatori sono al lavoro. L'articolo Fusti di benzina dinanzi sede Parco del Circeo: investigatori al lavoro, nessuna ipotesi esclusa proviene da RomaDailyNews.

Parco1923 - il profumo dell'eccellenza ambientale italiana scelto dal Ministro dell'ambiente Costa : Il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, con la sua storia fatta di boschi millenari e alberi unici al mondo, è diventato ufficialmente un simbolo riconosciuto a livello internazionale dell’eccellenza ambientale italiana. Due anni fa le sue foreste vetuste, con i faggi più antichi d'Europa, sono state dichiarate Patrimonio Mondiale dell'Unesco per il loro incommensurabile valore biologico ed ecologico. E oggi quel prestigio viene confermato ...

Motori – Nissan porta l’Intelligent Mobility al Salone del Parco Valentino [GALLERY] : Nissan partecipa al Salone dell’Auto di Torino portando in esposizione le sue vetture full-electric e tutta la sua filosofia dell’Intelligent Mobility Nissan partecipa al Parco del Valentino per raccontare le ultime evoluzioni tecnologiche nell’ambito della mobilità elettrica. Tra queste la tecnologia Vehicle to Grid (V2G), attraverso la quale l’auto diventa capace non solo di assorbire energia dalla rete in fase di ricarica ma ...

Angelucci : partiti primi sopralluoghi tecnici Parco della Madonnetta ad Acilia : Roma – “Al parco della Madonnetta, in zona Acilia nel Municipio X di Roma, sono partiti i primi sopralluoghi tecnici necessari ad effettuare i rilievi di conformita’ delle strutture per poter finalizzare il riordino tecnico-urbanistico della struttura. Questa e’ una prima, ma molto importante, fase propedeutica alla rinascita del Punto Verde Qualita’ Madonnetta”. Lo scrive su Facebook il consigliere capitolino ...

Motori – Ford è presente al Parco del Valentino con le sue muscle car [GALLERY] : Tra le protagoniste della kermesse del Parco Valentino c’è anche la Ford che espone alcune delle sue vetture più iconiche La kermesse torinese, giunta alla 5a edizione, si caratterizza per l’esposizione delle auto nella splendida cornice del Parco pubblico, famoso per aver accolto, dal 1935 al 1955, il leggendario Gran Premio del Valentino. Anche quest’anno gli eventi e le attività, che approfondiranno le molteplici tematiche ...

Motori – La Hyperrcar Pininfarina Battista è la protagonista del Parco Valentino [GALLERY] : Pininfarina Battista, la Hypercar italiana con prestazioni superiori ad una F1, torna in terra natale per il Salone dell’Automobile di Torino In seguito al debutto della Battista al Salone dell’automobile di Ginevra nel marzo 2019, la nuova hypercar interamente elettrica è stata presentata durante un tour mondiale a nuovi clienti e appassionati di supercar in Europa, Medio Oriente e Nordamerica. La prima vettura di lusso realizzata ...