Padre-mostro tiene in catene il figlioletto di sei anni per scopi educativi

(Di lunedì 1 luglio 2019) Pina Francone La vicenda in Ucraina, dove l'uomo teneva imprigionato il figlio piccolo, lasciandolo in condizioni disumani: lo ha salvato la polizia Unha messo insuo figlio di seiper "educarlo". L'orrore nel villaggio di Aidar-Mykolaivka, nella regione di Luhansk, in Ucraina, dove l'uomo teneva imprigionato il piccolo, lasciandolo solo per ore e ore, in condizioni disumane. A salvarla la polizia, che quando è intervenuta in quella casa ha trovato il piccolo legato a una porta, con una catena che gli cingeva la vita. "Non abbiamo mai visto nulla di simile in tantidi servizio. Era legato come un cane", hanno raccontato gli agenti intervenuti sul posto, così come riportato dal Messaggero. Una terribile storica di abusi domestici. Sul corpo del bambino lividi e segni di percosse, che suo papà gli ha inflitti per fantomatici "". E ...

