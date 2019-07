Oroscopo Capricorno | luglio | possibili tensioni amorose

Oroscopo di inizio mese - fino al 15 luglio : intuitivo il Cancro - nervoso il Capricorno : L'estate è ormai entrata nel vivo. Scopriamo come andranno i primi 15 giorni del mese di luglio per tutti i segni zodiacali. Di seguito, l'Oroscopo con le previsioni su amore, salute e lavoro dall'Ariete ai Pesci. Oroscopo fino al 15 luglio da Ariete a Vergine Ariete: l'inizio del mese sarà faticoso da affrontare, sia in campo sentimentale che lavorativo potrebbero esserci delle situazioni importanti da dover sbloccare. Nella seconda settimana ...

Oroscopo settimana dal 22 al 28 luglio : bene il Leone - Capricorno diviso in due : Nella settimana che va da lunedì 22 a domenica 28 luglio, nei gradi dei Gemelli stazionerà la Luna che darà nuova spinta alla valorizzazione degli affetti, mentre Saturno e Plutone permarranno ancora nei gradi del Capricorno, il quale non vedrà favorito l'aspetto amoroso. Mercurio in Cancro, mentre Venere sarà nella costellazione del Leone insieme a Marte e al Sole. Toro ha nei suoi gradi ancora Urano, Giove in Sagittario concederà ai nativi ...

Oroscopo Capricorno - luglio : dubbi in amore - bene gli affari : Il mese di luglio 2019 non sarà molto roseo per i nati sotto il segno del Capricorno, le incertezze e i dubbi iniziano già durante i primi giorni, soprattutto per quanto riguarda l’amore. Chi ha iniziato da poco una relazione o si è appena sposato, potrebbe far fatica ad abituarsi alla nuova piega che la propria vita ha preso. Sarà un mese carico di stress e momenti di tensione, che potrebbero provocare dei cali di energia e malesseri fisici. ...

Oroscopo 30 giugno : discussioni per Capricorno : Durante la giornata del 30 giugno arriveranno sorprese inaspettate per l'Ariete, mentre per il Leone non mancheranno i disguidi lavorativi. Di seguito le previsioni del 30 giugno per i dodici segni. Previsioni 30 giugno 2019 Ariete: le storie che nascono in questo periodo sono interessanti e nella giornata del 30 giugno saranno anche favoriti i nuovi incontri. Toro: il mese di luglio sarà fruttuoso anche per chi vorrà fare nuove conoscenze. ...

Oroscopo 28 giugno : buone notizie per il Capricorno - relazione possibile per i Pesci : Il mese di giugno 2019 sta ormai per volgere al termine. Ci avviciniamo a grandi passi ad un nuovo periodo dell'anno, il mese di luglio. Ecco intanto le previsioni e l'Oroscopo di Venerdì 28 giugno, con le novità per tutti e dodici segni zodiacali e i dettagli sui cambiamenti che ci saranno in amore, lavoro e salute. Oroscopo di venerdì 28 giugno da Ariete a Vergine Ariete: in questa giornata occorre prestare attenzione alle discussioni che ...

L'Oroscopo del giorno 29 giugno - 2ª sestina : weekend positivo per Capricorno : L'oroscopo del giorno 29 giugno 2019 annuncia un fine settimana positivo per cinque segni. Come sempre i migliori in assoluto avranno dalla loro le cinque stelle della fortuna, mentre gli altri potranno contare su un periodo supportato da quattro stelle. Curiosi di sapere a chi toccherà la palma d'oro della fortuna? Certo che si, però prima di dare le relative risposte (giuste o sbagliate che siano) ci preme svelare un transito sicuramente di un ...

Oroscopo 3 luglio : giornata grandiosa per Leone - Capricorno determinato : Durante la giornata di mercoledì 3 luglio, alcuni segni zodiacali potrebbero avere dei problemi di tipo sentimentale, come i Pesci, il Sagittario e lo Scorpione. Altri invece avranno qualche grattacapo sul posto di lavoro, come i nativi Cancro e Bilancia. Sarà invece una giornata grandiosa per il Leone, mentre il segno dei Gemelli dovrà impegnarsi per cercare di ottenere dei buoni ricavi. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per ...

L'Oroscopo dell'amore per i single - 27 giugno : Scorpione ottimista - Capricorno scrupoloso : Gli aspetti planetari incoraggiano i segni zodiacali a raggiungere la felicità amorosa e concretizzare le storie sentimentali, elargendo dei consigli nelL'oroscopo dell'amore single. Di seguito le previsioni astrologiche di giovedì segno per segno. Astri e oroscopo dall'Ariete alla Vergine Ariete: la Luna presente nel vostro segno vi rende molto irritabili ma dovrete capire che questo non è l'atteggiamento giusto per approcciarsi alle nuove ...

Oroscopo estate - Capricorno : profitti in arrivo - passione per le giovani coppie : L'estate per i nativi sotto il segno del Capricorno, sarà caratterizzata da un forte successo lavorativo, complice la notevole creatività che c'è in voi. In amore avrete a che fare con dei numerosi alti e bassi, ciononostante la carica erotica sarà particolarmente alta e la voglia di stare assieme al partner ci sarà anche in seguito ad un litigio. Riguardo alle amicizie, una persona a voi vicina potrebbe avere bisogno di voi. Andiamo a vedere ...

Oroscopo weekend 29-30 giugno : Capricorno stacanovista - attriti lavorativi per Vergine : Nel weekend dal 29 al 30 giugno 2019, la Luna si sposterà dal Toro, dove staziona Urano, al segno dei Gemelli, dove sosta anche Venere. Mercurio sarà in Leone e Nettuno in Pesci. Saturno e Plutone stabili in Capricorno, come Giove nel segno del Sagittario. Marte, il Nodo Lunare e il Sole si troveranno nel segno del Cancro. Toro concentrato Ariete: nervosi. Gli astri dissonanti in queste due giornate potrebbero rendere nervosi i nati del segno, ...

L'Oroscopo dell'amore per i single - 25 giugno : Ariete deluso - Capricorno orgoglioso : L'oroscopo dell'amore single di martedì offre buone novità a Gemelli, Acquario, Ariete, Leone, Bilancia e Pesci. Di seguito le previsioni astrali segno per segno. Nuove sorprese nelL'oroscopo dell'amore di martedì Ariete: una certa esitazione vi bracca come in una morsa, precludendovi alcune possibilità amorose interessanti. Il desiderio di avviare un rapporto amoroso e di uscire dalla famiglia d'origine è evidente, dovrete quindi vincere una ...

Oroscopo 1° luglio : Capricorno carico sul lavoro - Acquario in vena di viaggi : Durante la prima giornata di luglio, alcuni segni zodiacali potrebbero essere presi dal lavoro a causa dell'eccessiva quantità di mansioni da svolgere. Questo potrebbe suscitare del nervosismo. I nativi Scorpione potrebbero avere qualche problema di coppia, mentre per Leone sarà una giornata incredibile. Pesci e Bilancia potrebbero sentirsi particolarmente stanchi. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di ...

L'Oroscopo del giorno 26 giugno - ultimi sei segni : mercoledì gongola il Capricorno - 'top' : L'oroscopo del giorno 26 giugno 2019 è pronto a consegnare alle cronache astrali la classifica stelline corredata dalle onnipresenti predizioni zodiacali. Pertanto, come da titolo, quest'oggi in primo piano spiccano le analisi relative ai sei segni dello zodiaco inerenti la seconda sestina. Ovviamente il riferimento è tutto per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci: ansiosi di scoprire come sarà l'Astrologia nei confronti ...

Oroscopo della settimana dal 15 al 21 luglio : Sagittario selettivo - Capricorno attento : Nella settimana che va da lunedì 15 a domenica 21 luglio, la Luna con Nettuno in Pesci farà diventare i nativi più 'istintivi' sul fronte finanziario. Plutone e Saturno nel Capricorno porteranno i nativi ad essere 'spigliati' a livello lavorativo, mentre Venere, Mercurio e il Sole offriranno al Cancro emozioni di stampo erotico. Urano in Toro, Giove in Sagittario. L'Oroscopo dall'Ariete alla Vergine Ariete: malumori. Ci saranno dei dissidi con ...