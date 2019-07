Oroscopo 8 luglio | nuovi incontri per Acquario | amicizie per Leone | Ariete romantico

Oroscopo 23 luglio : Acquario competitivo - Vergine organizzata : Nella giornata di martedì 23 luglio ci sarà qualche intoppo sul posto di lavoro per molti segni dello zodiaco, partendo da un'Ariete un po' troppo distratta e un Acquario che non mancherà di sfoderare il suo lato più aggressivo e competitivo. Vie di fuga dallo stress per la Vergine e per la Bilancia, le quali saranno in grado di fare qualcosa di concreto per la propria situazione al limite. A seguire, le previsioni astrologiche, segno per ...

Oroscopo Bilancia - luglio : tensioni sentimentali per il segno : Il settimo mese dell'anno è giunto. Scopriamo le previsioni astrologiche per tutti i nati sotto il segno della Bilancia per quel che riguarda il periodo compreso tra il primo ed il 31 luglio 2019. Di seguito, le stelle con amore, salute e lavoro, ma anche consigli per affrontare nel modo più giusto il periodo estivo in arrivo. Le settimane precedenti sono state complesse per il segno, con Mercurio e Saturno in opposizione a livello salutare ...

Oroscopo 22 luglio : Bilancia spossata - Toro distratto : Nella giornata di lunedì 22 luglio l'amore sarà poco contemplato o ricco di problemi, come il caso del Capricorno, del Toro e dello Scorpione. Lo stress metterà a dura prova i nativi del segno della Vergine e quelli della Bilancia, situazione scomoda che potrebbe anche essere dannosa per i guadagni. Segno favorito del giorno sarà il Sagittario, in grado di conciliare i vari aspetti della sua vita con tranquillità e perspicacia. A seguire, le ...

Oroscopo di inizio mese - fino al 15 luglio : intuitivo il Cancro - nervoso il Capricorno : L'estate è ormai entrata nel vivo. Scopriamo come andranno i primi 15 giorni del mese di luglio per tutti i segni zodiacali. Di seguito, l'Oroscopo con le previsioni su amore, salute e lavoro dall'Ariete ai Pesci. Oroscopo fino al 15 luglio da Ariete a Vergine Ariete: l'inizio del mese sarà faticoso da affrontare, sia in campo sentimentale che lavorativo potrebbero esserci delle situazioni importanti da dover sbloccare. Nella seconda settimana ...

Oroscopo del mese di luglio : cambiamenti per Gemelli e Bilancia : L'Oroscopo di luglio vede per molti segni l'opportunità di cambiamenti importanti dovuta alle due eclissi: una solare il 2 in Cancro e una lunare il 16 in Capricorno. mese di luglio: i consigli delle stelle Ariete: si prevede un mese molto passionale e turbolento. La voglia di trasgressione dominerà le coppie, mentre le mosse azzardate potrebbero dare qualche problema sul lavoro. Le stelle consigliano prudenza nel parlare per evitare pentimenti. ...

L’Oroscopo : oggi 1 luglio : le previsioni di Paolo Fox segno per segno – VIDEO : L’Oroscopo: oggi 1 luglio: le previsioni di Paolo Fox segno per segno Oroscopo 1 luglio Paolo Fox: ecco le previsioni per i vari segni zodiacali Oroscopo 1 luglio Paolo Fox: Ariete. La Luna in Gemelli, opposta a Giove in trigono al vostro segno, solleticherà la vostra vena provocatoria spingendovi a fare innocui scherzetti a destra e a manca. Assicuratevi che i destinatari abbondino in senso dell’umorismo….CLICCA QUI PER LE ...

L’Oroscopo : domani 2 luglio : le previsioni di Paolo Fox segno per segno – VIDEO : L’Oroscopo: domani 2 luglio: le previsioni di Paolo Fox segno per segno Oroscopo Paolo Fox 2 luglio 2019: le previsioni per tutti i segni zodiacali Oroscopo 2 luglio 2019: Ariete. Questa è una giornata un po’ nervosa, in cui i problemi irrisolti ti innervosiscono e ti possono portare a scontri con qualcuno che non vuole ascoltare le tue ragioni. Attenzione alle discussioni in ambito sentimentale….CLICCA QUI PER LE previsioni SUGLI ...

L'Oroscopo di domani 2 luglio : Toro energico - Vergine altalenante : L'oroscopo di martedì è ricco di opportunità stellari, tutte da concretizzare in ambito affettivo e professionale, seguendo i consigli delle previsioni astrali segno per segno. Astri e oroscopo dall'Ariete alla Vergine Ariete: un influsso dal domicilio del Leone vi carica di un'energia esplosiva difficile da contenere. Scaricherete questo cumulo in ambito amoroso e nulla e nessuno vi potrà fermare. In campo lavorativo, avrete una spiccata ...

L'Oroscopo dell'amore per i single - 2 luglio : Scorpione irascibile - Bilancia temeraria : L'amore bussa alla porta di ciascun segno zodiacale, spetta a loro concretizzare i consigli delle previsioni astrali per raggiungere la felicità sentimentale. Di seguito L'oroscopo dell'amore per i single di martedì. L'amore e le previsioni astrali di martedì Ariete: il vostro cuore è ricco di dolci aspettative amorose, frutto di un influsso quasi magico di Venere e Luna dal domicilio dei Gemelli. Il vostro atteggiamento nei confronti dell'amore ...

Oroscopo 2 luglio : buon periodo professionale per Leone e Toro : Una nuova giornata è in arrivo per tutti i segni zodiacali. Scopriamo le previsioni astrologiche di martedì 2 luglio 2019 con le stelle riguardanti il settore sentimentale, quello lavorativo e salutare dall'Ariete ai Pesci. Ariete: nella giornata del 2 luglio potreste sentirvi sottotono soprattutto in campo professionale. Cercate di non fare troppe cose perché potreste avvertire molta stanchezza, soprattutto in serata....Continua a leggere

L'Oroscopo dall'1 al 7 luglio : Cancro a disagio - chiamata per Leone : Inizia la prima settimana del mese di luglio. Per i dodici segni zodiacali gli astri hanno in serbo tante novità sia nella sfera sentimentale che lavorativa. Di seguito, L'Oroscopo del periodo compreso tra lunedì 1° e domenica 7 luglio con le previsioni astrologiche da Ariete a Pesci. Oroscopo settimanale da Ariete a Vergine Ariete – Dovete impegnarvi per raggiungere grandi risultati. Le opportunità ci sono, adesso tocca a voi decidere cosa ...

Oroscopo settimanale dall'1 al 7 luglio : polemiche sul lavoro per l'Ariete : La prima settimana del mese di luglio ha inizio. Scopriamo le previsioni per le prime giornate del secondo mese dell'estate, precisamente per le date fra il 1° e il 7 luglio. Di seguito le stelle con lavoro, amore e salute per tutti i segni zodiacali. Oroscopo da Ariete a Vergine Ariete: è possibile che nascano delle polemiche legate all'ambito lavorativo, cercate di gestire con attenzione le situazioni che vi si presenteranno. In campo amoroso, ...