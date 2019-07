Ora la Sea Watch attacca la Finanza 

Ora Sea Watch accusa la Gdf : "Manovra ostruttiva irresponsabile" : Chiara Sarra L'ong difenda la capitana: "Non si è pentita". E accusa i finanzieri di essersi volontariamente infilati tra nave e banchina A ormai quasi due giorni dall'arresto di Carola Rackete, la Sea Watch le prova tutte per scagionare la sua capitana. Persino ribaltando le accuse circa l'incidente con la motovedetta della Guardia di Finanza, rimasta schiacciata tra la banchina e lo scafo della nave quando la comandante tedesca ha ...

Sea Watch - vola la raccolta fondi per spese legali e multe : sfiOrati 400mila euro : sfiorati i 400mila euro in poche ore di campagna per sostenere la comandante, arrestata dopo aver speronato una motovedetta della Finanza mentre attraccava con la sua nave

Sea Watch - governo prepara nuova stretta sulle Ong. AncOra sbarchi a Lampedusa : Potrebbe essere interrogata dal gip già domani la comandante della Sea Watch Carola Rackete, cittadina tedesca, agli arresti domiciliari a Lampedusa dopo essere entrata...

Sea Watch - Matteo Salvini incastra Macron : "Porti aperti? AllOra mando le navi coi migranti in Francia" : "Allora ti mando le navi con i migranti". Matteo Salvini innesca una nuova guerra diplomatica con Emmanuel Macron e la Francia. "Dato che l'Eliseo ha detto tutti i porti aperti, indicheremo Marsiglia e Corsica come destinazioni", ha spiegato il ministro degli Interni intervistato da La Verità. "Noi

Sea Watch - Ora tocca a Sea Eye e Open Arms. "Offensiva coordinata" - fonti riservate : l'assalto Ong all'Italia : Una "offensiva coordinata", un assalto politico ai porti italiani. Nel Mediterraneo ci sono altre due navi di Ong pronte a portare a Lampedusa il carico di migranti soccorsi al largo della Libia. Al Viminale le tengono d'occhio da giorni e il timore di una "morsa mediatica" nelle prossime ore, subit

Partirà ancOra con Sea Watch... Il papà della capitana avverte Salvini : Il padre della capitana in campo: difende la figlia, ringrazia gli italiani che le pagano le spese legali e manda un avvertimento a Salvini. "Lo rifarà di nuovo...". Più che una costatazione, quella del signor Ekkehart Rackete, padre della capitana della Sea Watch 3, è un avvertimento. Lui stesso, in una intervista rilasciata al Corriere della Sera, ammette che, per quanto proverà a dissuaderla dal tornare a bordo della nave ...

Sea Watch - Rackete arrestata. SfiOrata la strage buonista : Valentina Raffa Forza il blocco a Lampedusa e sperona una motovedetta della Gdf. Il procuratore: «Violenza ingiustificabile» Nelle prime ore di ieri la nave Sea Watch 3 muove verso il porto di Lampedusa. Il comandante, la 31enne Carola Rackete, è determinata a fare sbarcare i 40 migranti a bordo. Non intende più aspettare che i Paesi dell'Ue si accordino per la loro ripartizione e invoca lo stato di necessità. Avanti tutta. La nave ...

Cosa rischia Ora la capitana della Sea Watch : Nella sua notte più dura, il capitano Carola Rackete affronta da donna di mare chi, in divisa, il mare lo solca ogni giorno. E arriva il primo gesto distensivo dopo oltre due settimane di tensione attorno alla Sea Watch 3. La giovane capitana chiede scusa ai finanzieri per avere quasi provocato un incidente ai danni della loro motovedetta con una manovra di cui ora riconosce la pericolosità. Una manovra finalizzata a ...

Sea Watch - Saviano Ora consegna la tessera dei partigiani alla "capitana" Carola : Angelo Scarano Saviano difende la capitana della Sea Watch dalle accuse di tentato naufragio dopo la folle manovra nel porto di Lampedusa contro la Gdf Non poteva mancare la difesa d'ufficio da parte di Roberto Saviano. Lo scrittore di Gomorra si schiera senza se e senza ma dalla parte di Carola Rackete. Evidentemnete per Saviano il quasi speronamento di una motovedetta della Guardia di Finanza nel porto di Lampedusa non è un reato ...

Sea Watch - De Falco : “Meloni? Affondi lei la nave se ha il cOraggio. Carola Rackete? L’ho apprezzata tantissimo” : “Caso Sea Watch? Mi trovo a Lampedusa e sto vivendo questi momenti con frustrazione. Molti dimenticano che ci sono le convenzioni di Amburgo e Solas che impongono determinati comportamenti ai comandanti delle navi. E gli Stati, aderendo a queste convenzioni, hanno sottoscritto una chiarissima limitazione della propria potestà legislativa”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “Barba e capelli”, su Radio Crc da ...

Sea Watch - la manovra "da pirata" di Carola Rackete contro la motovedetta : disastro sfiOrato a Lampedusa : Ha voluto far sbarcare la Sea Watch a tutti i costi, Carola Rackete, e ora la capitana della Ong tedesca rischia di pagare un prezzo salatissimo. Già indagata per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, la 31enne tedesca è stata subito arrestata a Lampedusa per "resistenza o violenza contro n

Sea Watch 3 entrata nel porto di LampedusaSalvini : Ora con Slovenia sigilliamo frontiere La Capitana indagata per favoreggiamento : Carola Rackete è indagata per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e rifiuto di obbedienza a nave da guerra. La Finlandia potrebbe accogliere otto migranti

Sea Watch 3 - Gdf a bordo per perquisizioneSalvini : Ora con Slovenia sigilliamo frontiere La Capitana indagata per favoreggiamento : Carola Rackete è indagata per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e rifiuto di obbedienza a nave da guerra. La Finlandia potrebbe accogliere otto migranti