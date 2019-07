Ora è la politica a chiedere ai vescovi di bloccare l' eutanasia

Visco : “Spread ridicolo - riflette paura di uscita dall’euro. Imprese non investono - scOraggiate da politica” : “Sono preoccupato per la situazione economica italiana, ma speriamo che prevalga il buon senso”. Con queste parole, l’ex presidente del Consiglio Romano Prodi ha commentato il momento economico del paese a margine di un convegno su Keynes organizzato da Ispi. Insieme a lui c’era anche il governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco: “Le Imprese non investono, perché le aspettative nel medio e lungo periodo sono tali che scoraggiano ...

Vettel penalizzato e Lorenzo assolto - la disparità mOrale e politica che rende colpevole una vittima : La questione Vettel a Montreal e quella Lorenzo a Barcellona, episodi simili ma catalogati in maniera completamente diversa dai commissari di gara Il Gp del Canada di Formula 1 e quello di Barcellona di MotoGp, similitudini e code polemiche che sottolineano il clima tesissimo che si respira in pista. photo4/Lapresse La questione Vettel ha tenuto banco per una settimana intera, scatenando una discussione sulla penalità inflitta al tedesco e ...

La politica non conosce l’economia : la subisce e basta. Ora servono le ‘idee-forza’ : Da tempo cerco di capire che cosa il sistema politico medita di fare per cercare di riprendere a volare. Ma non ci sono finora riuscito. In realtà mancano le “idee”: quelle che si chiamano, nell’arte del marketing strategico e operativo, le “idee-forza”. Ho cercato di studiare, non mi sono arreso: ho affrontato con coraggio documentazioni dei centri-studi ministeriali. Ne sono uscito sconsolato. Qualche anno fa il ...

Fca - ancOra la politica indigesta Quando il Palazzo frena il business : Niente da fare. ancora una volta la politica si mette di traverso alle strategie di business della famiglia Agnelli. Peccato che questa volta non sia stata quella italiana che fino a qualche anno fa si opponeva alle varie chiusure di Termini Imerese Segui su affaritaliani.it

Qual è la mOrale politica di Game of Thrones? : di Jacopo Di Miceli, autore e amministratore della pagina Facebook Comunisti per Daenerys Targaryen La morale politica di Game of Thrones si riassume nella parabola tragica di Daenerys Targaryen: state attenti alle rivoluzioni, anche alle più idealistiche, perché contengono in sé i germi del terrore totalitario; meglio perseguire una politica prudente, dei piccoli passi, che non spaventi i moderati. Questo è quanto sembrano suggerirci gli ...

L’analisi dell’istituto Cattaneo : la nuova sfida politica è l’elettOrato del Meridione : L'istituto Cattaneo ha analizzato i risultati del 26 maggio, mettendoli a confronto con quelli delle europee del 2014 e delle politiche del 4 marzo 2018. Ciò che risulta, al di là del netto primato della Lega, del tracollo del Movimento 5 Stelle e dell'incognita rappresentata dal Pd, è che la chiave della nuova competizione politica risiede nell'elettorato del Meridione.Continua a leggere

Falcone : pm Teresi - 'Ora tocca alla politica fare luce' : Palermo, 23 mag. (AdnKronos) - "Dopo 27 ani ora tocca alla politica, devono essere loro a contribuire a fare luce sulle stragi. Tutti gli altri settori dello Stato hanno cercato con coraggio e determinazione, ora tocca alla politica". A dirlo, in una intervista su Rai Radio 1 , è l'ex Procuratore ag

La politica può essere ancOra fonte di passione - parola di Millennials : Sabato 18 maggio i Millennials, membri dell’associazione nata nel 2017 con l’obiettivo di avvicinare i giovani alla politica, si sono riuniti a Roma per discutere insieme di Europa ma anche di futuro, di speranza e di coraggio.Erano presenti ragazzi tra i 14 e i 25 anni provenienti da 18 regioni italiane. Presenti Simona Bonafé e Nicola Danti, candidati alle elezioni europee, i parlamentari Luciano Nobili e Anna Ascani, Gian ...

“God Save Justin Trudeau” - su Loft il docu-film sul premier canadese : “Abbiamo usato la boxe come metafOra della vita politica” : Justin Trudeau, vale a dire il primo ministro canadese, non è un nome troppo noto nel nostro Paese. Sapere che la sua scalata politica è iniziata a seguito di una vittoria sul ring lo rende di certo più interessante, ma siccome anche questa è una parte della storia non troppo famosa, i registi Eric Ruel e Guylaine Maroist hanno pensato di realizzare un documentario, “God Save Justin Trudeau”, disponibile in abbonamento su sito ...

Di Maio punge Salvini : "Si è tolto la felpa e messo la giacca della vecchia politica". L'outfit tema di divisione pre-elettOrale : Ma come ti vesti!? Una domanda che è anche il titolo di una celebre trasmissione tv in cui i conduttori cercano di ammodernare il guardaroba del malcapitato, buttando nel cestino tutti quegli abiti considerati fuori moda. Da oggi la domanda è diventata anche un pezzetto di campagna elettorale. Matteo Salvini ad ampie falcate è salito sul palco del teatro Cristallo a San Bonifacio (Ferrara) per tenere un comizio, un perfetto ...

Tangenti a Milano - Greco : “Politica e imprenditoria colluse con cosche mafiose. PeggiOramento con campagna elettOrale” : “Da tempo in Lombardia politica e imprenditoria locale sono colluse con le cosche del territorio ed è accaduto anche in questo caso”. Il procuratore capo di Milano, Francesco Greco, commenta con queste parole l’operazione che ha coinvolto 95 persone tra la Lombardia e il Piemonte. “È stata contestata l’aggravante mafiosa – spiega il capo della Dda di Milano, Alessandra Dolci – perché attraverso l’imprenditore D’Alfonso, la ...

"Un anno di Toma : peggiOrano lavoro - sanità e trasporti mentre aumentano i costi della politica! : Del resto il Governo regionale non ha brillato in tema di sensibilità e rispetto, balzando agli onori della cronaca nazionale grazie all'infelice, per usare un eufemismo, intervento in aula del ...

La voce della Politica Inaugurazione comitato elettOrale Andretta : "Ecco la città che vogliamo" : Inclusione,condivisione, rigenerazione, sostenibilità,coraggio. Sono questi i temi che caratterizzano il programma di Bianca Andretta, candidata sindaca per il centrosinistra alle elezioni ...

SMART WORKING/ Quel lavoro agile che la politica non ha ancOra capito : Il lavoro agile è il trend del futuro. Ma le modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2019 lo fanno percepire come una gentile concessione dell'azienda