Opinionista di Uomini e Donne all’Isola Dei Famosi!

gossipnews.tv

(Di lunedì 1 luglio 2019) Manca ancora moltodei Famosi ma arrivano già le prime candidature: undiha dichiarato di essere interessato a partecipare alla trasmissione. Ecco di chi si tratta! Nei reality show di Canale 5 è abbastanza frequente vedere dei volti che abbiamo già conosciuto nelle trasmissioni di Maria De Filippi. Luca Onestini per il Grande Fratello, ed anche Giulia De Lellis, sono soltanto due dei tanti nomi; adesso undisi candida per prendere parte all’Isola dei Famosi.: l’Jack Vanore vorrebbe partecipare all’Isola deiNella nuova edizione dell’Isola dei Famosi, su cui c’erano molti dubbi, potremmo vedere un altro volto delle trasmissioni della De Filippi. Il corteggiatore, poi diventato tronista ed infineJack Vanore, ha espresso tutta la sua volontà di prendere ...

GF_diretta : L'opinionista di Uomini e Donne Gianni Sperti NON parteciperà (per ora) al #GrandeFratello #GFVIP 4 'Io non sono m… - notizieit : Uomini e Donne: un nota opinionista si candida per l’Isola dei Famosi - KontroKulturaa : Uomini e Donne, opinionista di Maria De Filippi lascia il programma per L'Isola dei Famosi (Foto) - -