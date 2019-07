Oliver Stone | Farò un film su Trump

huffingtonpost

(Di lunedì 1 luglio 2019) “Unsul presidente? Me lo hanno chiesto in molti, ma adesso più che mai sento il bisogno di farlo. È stato già scritto e detto tantissimo, ogni volta che mi viene in mente, lo vedo in tv o leggo cose che lo riguardano sui giornali, mi affido all’ironia. Molte persone in tanti Paesi hanno la stessa opinione su, quindi adesso dico che voglio fare undedicato interamente a lui. Ho un’idea, potrei fare una commedia, perché no? In America siamo abituati a personaggi simili. Non dimentichiamo che prima abbiamo avuto Bush, molto divertente, no?”.Dalla Sicilia, dove è presidente di giuria al 65esimo TaorminaFest iniziato ieri sera con una grande cerimonia al Teatro Antico,dice la sua sul suo presidente e il suo Paese, gli Stati Uniti. “Le guerre sono sempre un disastro e l’America ...

