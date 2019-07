Oggi è la Festa Nazionale del Canada | Google celebra il 2° Paese più grande del mondo con

A Milano - Firenze e Napoli Oggi ci sono manifestazioni dei sindacati dei metalmeccanici : I tre principali sindacati italiani dei lavoratori del settore metalmeccanico – Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Ui – hanno organizzato per oggi tre manifestazioni unitarie a Milano, Firenze e Napoli, e indetto uno sciopero di categoria. Le ragioni dello sciopero e delle

Chiesa : Padova - Oggi la grande festa di Sant'Antonio (4) : (AdnKronos) - Oltre 10 mila le ostie consacrate nella mattinata di oggi. In tutto oltre 50 mila consacrate dall’inizio della Tredicina. E oltre circa 2000 le bottigliette di acqua benedetta distribuite dalla Sagrestia della Basilica solo nella giornata di oggi. L'Arciconfraternita di Sant'Antonio ha

Chiesa : Padova - Oggi la grande festa di Sant'Antonio (2) : (AdnKronos) - Una quindicina le guardie della Basilica in servizio suddivise in vari turni dalle 5.30 sino alle 22.30 di oggi; circa un centinaio di volontari tra Arciconfraternita di sant’Antonio; Associazione Mario Tommasi onlus del Villaggio Sant’Antonio; Cisom; Croce Rossa; Croce Verde; Gioventù

Chiesa : Padova - Oggi la grande festa di Sant'Antonio : Padova, 13 giu. (AdnKronos) - "Qui a Padova non occorre nemmeno dire il nome, basta il titolo: Il Santo!", così mons. Fabio dal Cin, Delegato Pontificio per la Basilica ha aperto la sua Omelia, alla messa per la ricorrenza di Sant'Antonio. Un basilica gremita stamani sin dalla prima messa della sei

Giro d’Italia – Festa rosa in Ecuador : Carapaz sfila sotto la piOggia! Bagno di folla per Richard [GALLERY] : Che accoglienza per Richard Carapaz in Ecuador: grande Festa per il vincitore del Giro d’Italia 2019 Richard Carapaz ha fatto rientro ieri nella sua terra natia: il ciclista della Movistar, vincitore del Giro d’Italia 2019 ha ricevuto un’accoglienza calorosissima sin dal suo atterraggio all’aeroporto di Quito. Una grande Festa in Ecuador per il vincitore della Corsa rosa che, scortato da ciclisti, ha sfilato su un ...

All you need is pop 2019. Inizia Oggi la festa di Radio Popolare. Concerti e incontri : dagli Stato Sociale a Lercio.it : Torna la festa di Radio Popolare. Paolo Fresu, Lo Stato Sociale, The André, Omar Pedrini, Laioung, Clementino e i Bluebeaters sono solo alcuni degli artisti presenti al festival che si svolgerà il 7, 8 e 9 giugno nel parco dell’ex Ospedale Psichiatrico Paolo Pini, in Via Ippocrate 47 a Milano. Tre giorni di eventi, incontri, laboratori e dibattiti con ospiti nazionali e internazionali. E poi, spettacoli di tutti i generi, dallo show di Lercio.it ...

Eid al-Fitr - Oggi 4 giugno fine Ramadan/ Festa Islam - Card. Sako "rinnovo e perdono" : Eid al-Fitr, la Festa di rottura del digiugno per la fine del Ramadan, oggi 4 giugno 2019: l'abbraccio della Chiesa agli Islamici 'perdono comune'

Poste Italiane - sciopero Oggi 3 giugno/ Manifestazione a Roma : servizi a rischio : sciopero Poste Italiane oggi 3 giugno: i lavoratori si riuniscono a Roma in occasione di una Manifestazione davanti alla sede dell'Azienda.

Tivoli - fan invita Salvini al proprio bar : “Andiamoci tutti. Paga Fico - visto che Oggi è la festa di rom e borseggiatori” : A Tivoli per il comizio in vista del ballottaggio, Matteo Salvini è stato invitato da una signora ad andare nel proprio bar. “Ci veniamo tutti, tanto offre Fico visto che oggi è la festa di migranti, rom e borseggiatori” ha detto il leader della Lega, riferendosi alle dichiarazioni del presidente della Camera, che aveva dedicato il 2 giugno, oltreché agli italiani, anche a rom, migranti e sinti. ...

Oggi 2 giugno 2019 Festa della Repubblica a Ragusa : Oggi, 2 giugno 2019, in occasione del 73° Anniversario della Fondazione della Repubblica, ha avuto luogo a Ragusa la maniFestazione celebrativa

Fico : Oggi Festa per migranti e romSalvini : "Mi fa girare le scatole..." : "Aver sentito il presidente della Camera dedicare la festa della Repubblica ai Rom mi ha fatto girare le scatole. Ma credo che abbia fatto girare le scatole a quelli che hanno sfilato. Il 2 giugno e' la festa degli italiani. Di legalita' nei campi Rom ce ne e' poca". Lo ha detto il ministro dell'interno, Matteo Salvini, al termine della parata del 2 giugno. Segui su affaritaliani.it

2 giugno - Oggi è la Festa della Repubblica : al via le celebrazioni : 2 giugno, oggi è la Festa della Repubblica: al via le celebrazioni Il 73esimo anniversario è segnato dalle polemiche politiche per alcune assenze alle celebrazioni di Roma. Mattarella: "Libertà e democrazia non sono compatibili con chi ricerca un nemico" Parole chiave: ...

Branko della settimana : oroscopo di Oggi - 2 giugno (Festa Repubblica) : oroscopo Branko di oggi, domenica 2 giugno 2019: le previsioni del giorno e della settimana Come ogni mattina anche oggi, 2 giugno, Festa della Repubblica, le previsioni dell’oroscopo del giorno di Branko le riprendiamo dal suo libro dal titolo “Calendario Astrologico 2019”, nel quale sono presenti indicazioni per tutto l’anno, mese per mese: dall’opera in questione riportiamo in questo pezzo, inoltre, alcune ...

2 giugno - Festa della Repubblica Italiana : come venne accolta nel 1946 e cosa accade Oggi - tra polemiche e commedie all’italiana : Era il 2 giugno 1946 quando l’Italia, uscita da solo un anno dalla Seconda Guerra Mondiale, ‘zoppa’, stanca e tutta da ricostruire, tornò a votare dopo oltre 20 anni di dittatura fascista e dopo una dura e logorante battaglia per eleggere l’Assemblea Costituente e per scegliere la forma del governo del Paese tra monarchia e Repubblica. Il voto, oltre a cambiare forma di governo, mise la parole fine sul regno dei Savoia, ...