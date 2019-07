Nuovi segnali misteriosi dallo spazio | captati altri nove lampi radio veloci

wired

(Di lunedì 1 luglio 2019) (foto: Csiro/Alex Cherney) Poco dopo l’annuncio su Science che per la prima volta è stata individuata l’origine di un singolo lampoveloce (in inglese fastburst, Frb), ecco che l’Osservatorio-astronomico russo Pushchino rende noto di aver scoperto9 Frb nella direzione di due galassie vicine alla Via Lattea. Uno di questi, tra l’altro, si ripete nel tempo: è solo il terzo di questo tipo mai scoperto. Fastburst Isono uno dei fenomeni cosmici più enigmatici che si conoscano. Osservati per la prima volta nel 2007, oggi se ne anrano 85 e si sa davvero poco della loro natura: arrivano di certo da molto molto lontano, ma (per la stragrande maggioranza di loro) da dove esattamente non si sa. E non si sa nemmeno chi o cosa li generi, anche se gli esperti hanno alcune ipotesi in proposito (e no, gli alieni non sono ...

