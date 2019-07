Nuove valutazioni ufficiali da Huawei P9 a P20 Pro | tutti i modelli coinvolti quote usato

optimaitalia

(Di lunedì 1 luglio 2019) C'è stato un interessante aggiornamento in queste ore per quanto riguarda le quotazioni dell'da parte diItalia, in riferimento all'che può valere un buono acquisto dello store ufficiale a partire da coloro che sono ancora in possesso di unP9. Al netto di alcune problematiche che abbiamo trattato per quest'ultimo negli ultimi tempi, è importante valutare più da vicino l'approccio aziendale su un argomento del genere. Cerchiamo di inquadrare al meglio la situazione, individuando sia ispecifici presenti nella campagna che vi vale un buono sconto da utilizzare per l'acquisto di altri prodottinello store ufficiale, oltre alle relative quotazioni. Recandoci all'interno della landing page, la rassegna parte proprio daP9, con lo smartphone lanciato sul mercato tre anni fa che vi consentirà di ottenere un coupon pari al massimo a 37 euro. ...

