Nuova nave | nuova missione | Mediterranea ora sfida Salvini

ilgiornale

(Di lunedì 1 luglio 2019) Angelo Scarano Casarini, capodi, annuncia il ritorno in mare con unaimbarcazione battente bandiera italianatorna are. Questa volta l'ong prepara un'altrain quel tratto di mare che separa la Libia dal nostro Paese usando però unabattente sempre bandiera italiana. La Mare Jonio, l'imbarcazione con cui nelle scorse settimane l'ong ha salvato i migranti in mare, in questo momento si trova sotto sequestro. I sigilli sul natante sono scattati dopo l'ultimo sbarco di 50 migranti. E così la ong si ès ubito riorganizzata trovando un'altra imbarcazione. Ad annunciare il ritorno in mare è stato il capo, Luca Casarini che in una conferenza stampa a bordo della Rainbow Warrior a Palermo ha affermato: "A brevissimo, questione di ore, massimo un giorno, torneremo in mare con una imbarcazione battente ...

giuseppe_sarra : RT @caesargasp: L’ex ministro @graziano_delrio in compagnia degli onorevoli @orfini e @davidefaraone pronti ad imbarcarsi su una nuova nave… - LucaAlberti99 : RT @Cris4ever2: @micheleboldrin @udogumpel E pensare che la nave di MSC che ha perso il controllo a Venezia distruggendo una imbarcazione… - MatteoMontesan1 : @francescatotolo @openarms_fund @ValerioNicolosi @RichiGatu @campsoscar @GDF @ItalianNavy @CoastGuardLIBYA… -