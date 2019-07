Nuova classifica ATP – Invariata la top ten | Fognini resta decimo | Sonego guadagna venti

Nuova classifica WTA – Barty resta al comando - Serena Williams riacciuffa la top ten : Giorgi migliore azzurra : La tennista americana rientra nella top ten ai danni della Sabalenka, in testa rimane per Ashleigh Barty per la seconda settimana di fila Ashleigh Barty rimane in testa alla classifica WTA, presentandosi dunque da numero uno al torneo di Wimbledon, terza prova stagionale dello Slam. Invariate anche le altre posizioni della top ten, ad eccezione della decima dove risale Serena Williams ai danni della bielorussa Aryna Sabalenka, scesa ...

Formula 1 – Bottas e Vettel riducono il gap da Hamilton - primo punto per Giovinazzi : la Nuova classifica piloti : Hamilton sempre leader, ma Bottas e Vettel si avvicinano: la nuova classifica piloti dopo il Gp d’Austria Un Gp d’Austria spettacolare oggi al Red Bull Ring: al termine di una fantastica gara di Charles Leclerc, il ferrarista ha dovuto cedere a Max Verstappen, che a due giri dal termine è riuscito a superare il suo rivale coetaneo per andare a prendersi una specialissima vittoria. La manovra dell’olandese della Red Bull è ...

MotoGp – Vinales trionfa ad Assen - ma Marquez è sempre più leader : la Nuova classifica piloti : Marc Marquez aumenta il vantaggio su Dovizioso ad Assen: la nuova classifica piloti dopo il Gp d’Olanda Un ottimo Maverick Vinales ha conquistato oggi la vittoria al Gp d’Olanda: sul circuito di Assen lo spagnolo della Yamaha ha avuto la meglio dopo una bella lotta con Marc Marquez, che nei giri finali però nulla ha potuto per ottenere un altro successo. Vinales dunque porta a casa un bottino di 25 punti, ma Marquez aumenta ...

Nuova classifica WTA – Ashleigh Barty spodesta Naomi Osaka - Giorgi la migliore delle azzurre : La tennista australiana sale al primo posto della classifica WTA, superando Naomi Osaka grazie al successo di Birmingham C’è una Nuova regina del tennis mondiale, si chiama Ashleigh Barty e da oggi è al primo posto della classifica WTA. Grazie al successo ottenuto nel torneo di Birmingham, l’australiana scavalca Naomi Osaka e si prende la leadership. Dopo 21 settimane, la giapponese dunque deve cedere lo scettro alla Barty, che ...

Nuova classifica ATP – Djokovic ancora numero 1 al mondo - Berrettini nella top 20 : Splendido traguardo per Berrettini: l’azzurro nella top 20 del ranking ATP, guidato ancora da Novak Djokovic Dopo i festeggiamenti della scorsa settimana per l’ingresso tra i migliori dieci di Fabio Fognini, adesso a meritare applausi è Matteo Berrettini. Il 23enne romano è infatti entrato fra i migliori 20 al mondo, raggiungendo un traguardo centrato solo da altri 9 tennisti italiani prima di lui. Resta invariata invece la top ...

Formula 1 – Hamilton prende il volo - Verstappen si avvicina a Vettel : la Nuova classifica piloti : Lewis Hamilton sempre più imprendibile: ecco la nuova classifica piloti dopo il Gp di Francia 2019 79ª vittoria in carriera per Lewis Hamilton oggi al Gp di Francia: ancora una doppietta per la Mercedes, con Bottas secondo a Le Castellet, seguito da Charles Leclerc e Max Verstappen. Una gara senza storia per il britannico della Mercedes, che ha preso presto il largo, gestendo impeccabilmente il suo vantaggio fino al traguardo. Applausi per ...

Matteo Berrettini prosegue la scalata nel ranking Atp! La Nuova classifica del romano : top20 ormai ad un passo! : Una scalata costante, ma anche molto repentina. Di settimana in settimana il best ranking di Matteo Berrettini si sta rivoluzionando, andando a migliorarsi sempre di più. Ora però siamo entrati in un’altra dimensione: il romano infatti è vicinissimo alla top-20 della classifica ATP. Il capolavoro a Stoccarda e, con la vittoria su Seppi oggi, già due turni superati in quel di Halle: il classe 1996 si sta esaltando nei tornei teutonici su ...

Nuova classifica WTA – Osaka in vetta da 21 settimane - ma Barty è ad un passo : Sara Errani scala 109 posizioni! : Naomi Osaka al top della Classifica WTA dopo 21 settimane: dietro di lei Ashleigh Barty dista solo 252 punti. Camila Giorgi migliore azzurra, Sara Errani vince l’Antico Torneo Tiro a Volo Roma e scala 109 posizioni Come ogni lunedì si rinnova l’appuntamento con l’aggiornamento del ranking femminile. La Nuova Classifica WTA vede, per la 21ª settimana consecutiva, Naomi Osaka guardare tutte le avversarie dall’altro. ...

Rugby a 7 femminile - World Series Biarritz 2019 : la Nuova Zelanda vince la classifica generale. Alle Olimpiadi anche USA - Canada ed Australia : Conclusa a Biarritz, in Francia, la sesta ed ultima tappa delle World Series di Rugby a 7, che in questa stagione hanno messo in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Vittoria per gli USA, che però chiudono in classifica al secondo posto dietro alla Nuova Zelanda. Alle Olimpiadi anche il Canada, terzo, e l’Australia, quarta. Finalissima USA-Nuova Zelanda 26-10 Finale 3° posto Spagna-Canada 14-19 Finale 5° ...

MotoGp - Marquez prende il largo su Dovizioso : la Nuova classifica piloti dopo il Gp di Barcellona : Il pilota spagnolo aumenta il proprio vantaggio in classifica, sfruttando la caduta del Dovi causata dalla scivolata di Lorenzo Il Mondiale di MotoGp prende sempre più la strada di Cervera, soprattutto dopo quanto avvenuto nel corso del Gp di Barcellona. Marc Marquez vince la gara al Montmelò, precedendo sul traguardo Fabio Quartararo e Danilo Petrucci, unici superstiti insieme alle due Suzuki del disastro combinato in curva 10 da ...

Matteo Berrettini prosegue la scalata nel ranking Atp! La Nuova classifica del romano : e se vincesse la finale a Stoccarda… : Matteo Berrettini si è qualificato alla finale del Torneo ATP 250 di Stoccarda, il tennista romano si è guadagnato l’accesso all’atto conclusivo della prestigiosa kermesse sull’erba tedesca e domani tornerà in campo per affrontare Felix Auger-Aliassime. Il tennista romano se la giocherà alla pari con il canadese, il 23enne incrocerà il temibile 17enne che oggi ha riposato beneficiando del ritiro di Milos Raonic. La ...

Le notizie del giorno – La Nuova Juventus di Sarri - l’undici di Andreazzoli al Genoa - la classifica dei migliori Under 20 del mondo : LE notizie DEL giorno – Si è conclusa un’altra giornata di sport e di calcio in particolare. Ecco le principali notizie del giorno che riguardano il mondo del pallone. LA nuova Juventus DI Sarri – CALCIOMERCATO Juventus – La Juventus ha scelto il nuovo allenatore, si tratta di Maurizio Sarri, nella serata di ieri il blitz a Londra di Paratici, è stato trovato l’accordo con i Blues per lasciare libero l’ex Napoli, il club ...

Mondiale Femminile - gioia Olanda allo scadere : battuta la Nuova Zelanda [CLASSIFICA] : Mondiale Femminile – Esordio con vittoria per le campionesse d’Europa dell’Olanda, che aprono il proprio torneo battendo la Nuova Zelanda non senza soffrire: la rete dei tre punti è arrivata infatti al 92′, grazie a Roord. Le neozelandesi partono meglio, si fanno pericolose con un tentativo di Olivia Chance che si infrange sulla traversa, ma l’Olanda piano piano cresce e si fa vedere con maggiore frequenza ...

Nuova classifica WTA – Naomi Osaka nel mirino di Ashleigh Barty : sprofonda Simona Halep : Naomi Osaka resta al top della Nuova Classifica WTA ma Ashleigh Barty, vincitrice del Roland Garros, la mette nel mirino: crolla la campionessa uscente Simona Halep Come ogni lunedì si rinnova l’appuntamento con l’aggiornamento del ranking mondiale femminile. La Nuova Classifica WTA vede Naomi Osaka ancora al comando, ma con una differenza minima di punti rispetto alla Nuova vincitrice del Roland Garros, Ashleigh Barty. La ...