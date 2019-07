Nomine UE | vertice rinviato a domani | L' Italia contro il pacchetto

Ue - fumata nera al vertice per le Nomine : si riparte domani Scattata la rivolta anti-Merkel : Timmermans in bilico per la Commissione. Insorge parte dei popolari, sfida alla cancelliera. No di Visegrád

Ue : Tusk sospende vertice su Nomine. : 23.23 Il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, ha deciso di sospendere il vertice dei capi di Stato e di governo sulle nomine e di organizzare incontri bilaterali con i leader. Lo annuncia su Twitter Preben Aamann, portavoce di Tusk."Il vertice riprenderà una volta completati i bilaterali" spiega Aamann.

Ue - Consiglio europeo al voto per le Nomine al vertice. Conte : «Italia rivendica commissario economico di peso» : È atteso in serata il voto del Consiglio europeo sulle nomine per i "top job" dell'Ue. I leader dell'Ue hanno avviato oggi un nuovo round di discussione nel tentativo di...

Ue - fumata nera sulle Nomine : vertice il 30. Conte sulla procedura : “Situazione difficile”. Colloquio con Macron e Merkel : L’Europa non trova l’accordo sulle nomine per i posti chiave a Bruxelles. Dopo una notte di trattative il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, ha annunciato un nuovo summit per il 30 giugno: “Nessun candidato ha ottenuto la maggioranza”. Ma è stata una notte complicata anche sul fronte italiano, con Giuseppe Conte impegnato a sondare il terreno e le posizioni degli altri leader europei sulla possibile procedura ...

Vertice Ue - braccio di ferro su Nomine : 22.15 Ancora in alto mare le trattative per le nomine dei vertici Ue. I capi di Stato e di governo, riuniti a Bruxelles per il Consiglio europeo, stanno cercando un accordo su un candidato per le presidenza di Commissione, Consiglio Ue e Bce, e per la carica di rappresentante della Politica estera. Intanto i 28 hanno dato l'ok al rinnovo delle sanzioni alla Russia per sei mesi per il mancato rispetto degli accordi di Minsk. Non c'è accordo ...

Domani vertice dei capi di Stato e di governo - possibile decisione su nuove Nomine europee : Il vertice dei capi di Stato e di governo dell'Ue che si apre Domani a Bruxelles, e a cui per l'Italia partecipa il premier Giuseppe Conte, potrebbe essere risolutivo per sciogliere il nodo delle nuove nomine alla guida delle istituzioni europee. Lo pensa il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, che nella sua lettera di convocazione del vertice ai leader afferma: "Rimango cautamente ottimista, poiché quelli con cui ho parlato hanno ...

Governo. Lunedì vertice Conte - Di Maio - Salvini : sul tavolo agenda di governo - Nomine in Ue e ipotesi rimpasto : Tutti e tre seduti allo stesso tavolo, come non succedeva da tempo, in un vertice in cui si incroceranno tre macrotemi: l’agenda di governo, il negoziato per le nomine in Ue e quel rimpasto che nessuno dice di volere apertamente ma che non appare un’ipotesi così remota. Si aprirà con il vertice convocato da Giuseppe Conte con Luigi Di Maio e Matteo Salvini la settimana nella quale è atteso l’inizio della seconda fase del ...