Nomine Ue | l’Italia all’angolo in Europa e nel Mediterraneo

(Di lunedì 1 luglio 2019) (Foto Filippo Attili/Palazzo Chigi/LaPresse) Presidenza del Parlamento e Consiglio europeo ai popolari, Commissione ai socialisti con la candidatura dell’olandese Frans Timmermans – già commissario e primo vicepresidente – che pur contestata sembra tuttavia tenere. Dietro di lui, si intravede il nome di Michel Barnier, capo negoziatore nelle trattative per la Brexit, sponsorizzato anche dal blocco di Visegrad (Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia). Per la casella dell’Alto rappresentante per la politica estera sono sempre in ballo l’economista bulgara Kristalina Georgieva, presidente della Banca Mondiale, o il premier croato Andrej Plenković (popolare). Sul successore di Mario Draghi alla presidenza della Banca centrale europea, invece, è davvero troppo presto per qualsiasi ipotesi. Ma è solo il (provvisorio) tira e molla del summit straordinario dell’Ue che deve indicare i ...

simonabonafe : Anche per le nomine ai vertici dell’Unione, l’Italia che non porta a casa niente è però sempre più schiacciata sull… - AnnaAscani : Sulle nomine Ue Salvini vuole schierare l'Italia con i rigoristi di Ungheria e Polonia. Significherebbe una svolta… - klaretta2006 : RT @MassimGiannini: Nomine Ue, scontro su #Timmermans, Italia isolata: ma l’unica poltrona che conta è la #Bce. Cosa perdiamo dopo l’uscita… -