Nomine Ue | Consiglio europeo sospeso per incontri bilaterali

Ue - Consiglio europeo al voto per le Nomine al vertice. Conte : «Italia rivendica commissario economico di peso» : È atteso in serata il voto del Consiglio europeo sulle nomine per i "top job" dell'Ue. I leader dell'Ue hanno avviato oggi un nuovo round di discussione nel tentativo di...

Ue - Consiglio europeo al voto per le Nomine al vertice. Conte : «Italia rivendica commissario economico di peso» : È atteso in serata il voto del Consiglio europeo sulle nomine per i "top job" dell'Ue. I leader dell'Ue hanno avviato oggi un nuovo round di discussione nel tentativo di...

Processo a Verdini - Lotti : “Nomine governative del Consiglio di Stato spettano a politica. E’ prassi” : “Era prassi che le nomine governative del Consiglio di Stato avessero questa caratteristica politica, e il mio compito, nello svolgimento delle mie funzioni, era quello di raccogliere le segnalazioni dei partiti politici presenti allora in Parlamento di maggioranza e opposizione; poi il Consiglio dei ministri avrebbe vagliato il curriculum migliore”. Così l’ex sottosegretario Luca Lotti, a Messina, ha risposto ad Antonio ...

Il Consiglio Europeo rinvia le decisioni sulle Nomine : Nulla di fatto nel Consiglio Europeo per le nomine dei nuovi vertici dell'Ue. I capi di Stato e di Governo non hanno trovato la squadra

Nomine Ue - continua negoziato in vista del Consiglio europeo. Merkel in pole - Italia fuori dai giochi (al momento) : continua a Bruxelles e tra le capitali degli Stati membri, in vista del vertice Ue del 20 e 21 giugno, il negoziato sulle Nomine per i nuovi vertici delle istituzioni comunitarie; e in realtà ci sono pochi cambiamenti rispetto a poco più di due settimane fa, quando, subito dopo le elezioni europee, i capi di Stato e di governo avevano dato il via al processo; con l'intesa di arrivare a indicare almeno due donne fra i quattro candidati ai posti ...

Nomine Ue - continua negoziato in vista del Consiglio europeo. Merkel in pole - Italia fuorui dai giochi (al momento) : continua a Bruxelles e tra le capitali degli Stati membri, in vista del vertice Ue del 20 e 21 giugno, il negoziato sulle Nomine per i nuovi vertici delle istituzioni comunitarie; e in realtà ci sono pochi cambiamenti rispetto a poco più di due settimane fa, quando, subito dopo le elezioni europee, i capi di Stato e di governo avevano dato il via al processo; con l'intesa di arrivare a indicare almeno due donne fra i quattro candidati ai posti ...

Lombardia : in Consiglio Regione crisi Mercatone Uno e Nomine : Milano, 11 giu. (AdnKronos) - I lavori della seduta pomeridiana del Consiglio regionale della Lombardia si sono aperti con le nomine di Raffaella Pagani, componente effettivo, e di Elisabetta Brugnoni, componente supplente, nel collegio dei revisori della Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazional

Lombardia : in Consiglio Regione crisi Mercatone Uno e Nomine (3) : (AdnKronos) - A sostegno dei contenuti della mozione sono intervenuti nel corso del dibattito l’assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro Melania Rizzoli, il presidente della commissione Attività produttive Gianmarco Senna (Lega) e i Consiglieri regionali Pietro Luigi Ponti (Pd) e Ferdinando Alb